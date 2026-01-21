محافظات القناة تستقبل العرض المسرحي «نور في عالم البحور»

تستقبل محافظات القناة اليوم العرض المسرحي «نور في عالم البحور»، ضمن فعاليات مشروع «مسرح المواجهة والتجوال»، من إنتاج البيت الفني للمسرح بقطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الفنون المسرحية والوصول بها إلى مختلف المحافظات، خاصة المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.

وقال المخرج محمد الشرقاوي، المشرف على المشروع، إن العرض من المقرر أن يُقدَّم على مسرح قصر ثقافة بورسعيد خلال الفترة من 20 إلى 24، ثم ينتقل إلى مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية خلال الفترة من 26 إلى 30.

ويتعمق عرض «نور في عالم البحور» في عالم البحار من خلال رحلة شيقة تجمع بين «نور» الإنسان و«حور» ابنة ملك البحور، وجميع الكائنات البحرية، بمساعدة مارد يظهر لـ«نور»، في محاولة لإنقاذ عالم البحار من التلوث الذي يتسبب فيه الإنسان، في رسالة فنية هادفة تعزز الوعي البيئي لدى الجمهور، خاصة الأطفال والنشء.

وعرض «نور في عالم البحور» بطولة: محمد عادل وهدي هاني ، ألحان المهدي، سيد جبر، راندا إبراهيم، محمد سعداوي، أحمد أوسكار، خالد سعداوي، محمد عبد الفتاح، وأحمد حلمي.

العرض من تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج شادي الدالي، وموسيقى وألحان هاني شنودة، وديكور عمرو الأشرف، وملابس مروة عودة، واستعراضات مناضل عنتر.