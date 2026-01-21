نجم بجدارة.. تامر حسني يشيد بموهبة عصام عمر

أشاد الفنان تامر حسني، بالفنان عصام عمر، ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، اثناء مشاهدته لمسلسله الجديد “بطل العالم”.

وكتب تامر حسني عبر الاستوري: “عصام عمر بإذن الله نجم المرحلة القادمة بجدارة”.

تامر حسني على انستجرام

ويُعرض مسلسل «بطل العالم» عبر منصة يانجو بلاي ويشارك وقناة CBC، ضمن خطة عرض مكثفة تعتمد على حلقة يوميًا، ما ساهم في زيادة معدلات البحث والمتابعة اليومية، ودفع العمل ليكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

المسلسل من بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، وفتحي عبدالوهاب، ومن إنتاج طارق نصر وشركة ذا بلانت ستوديوز، إخراج عصام عبدالحميد، وتأليف هاني سرحان، تدور أحداث مسلسل «بطل العالم» حول ملاكم سابق يُجبر على الاعتزال في ذروة نجاحه، ليجد نفسه فجأة خارج الحلبة وخارج دائرة الضوء. بعد فقدان المجد والشهرة، يحاول إعادة بناء حياته من الصفر، ويعمل كحارس شخصي في وظيفة بعيدة تمامًا عن ماضيه.

تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتورط في مساعدة دنيا على استرداد ميراثها، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع شخصية نافذة وخطيرة.