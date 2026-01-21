قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة من الفوضى.. ترامب يستقل طائرة جديدة إلى دافوس بعد عطل بـ«إير فورس وان»
الدفاع الجوي الروسي يسقط 75 طائرة مُسيّرة أوكرانية خلال الليل
برشلونة يقترب من خطف موهبة الأهلي.. حمزة عبد الكريم على أعتاب الكامب نو | تفاصيل
بكلمات مؤثرة .. ياسمين الخطيب تبعث الأمل في قلوب مُتابعيها | ماذا قالت؟
دعاء المطر للنجاح .. بـ 12 كلمة تتذوق الفرحة وتتحقق كل أمنياتك
«تحالفات محسوبة بدقة».. خبير: ترامب يعترف بحق مصر في مياه النيل والسيسي يُؤسّس لعلاقات دولية متوازنة
ملف سد النهضة من جديد في واشنطن.. لماذا يتحرك ترامب الآن؟
تعرّف على أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
روايات صادمة.. رصاص إسرائيلي في جثامين أطفـ.ــال إيرانيين قتلــوا خلال الاحتجاجات
لو بنتي جالها حمى هننقذها إزاي.. محافظ بورسعيد لقيادات الصحة: «شغلوا وحدة سلام مصر»| شاهد
مصر تحصد جائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحيًا لعام 2026
محافظ بورسعيد يستجيب لـ مُسنة من سكان «سلام مصر» بتخفيض تعريفة الركوب | شاهد
فن وثقافة

نجم بجدارة.. تامر حسني يشيد بموهبة عصام عمر

عصام عمر
عصام عمر
سارة عبد الله

أشاد الفنان تامر حسني، بالفنان عصام عمر، ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، اثناء مشاهدته لمسلسله الجديد “بطل العالم”.

وكتب تامر حسني عبر الاستوري: “عصام عمر بإذن الله نجم المرحلة القادمة بجدارة”.

تامر حسني على انستجرام 

ويُعرض مسلسل «بطل العالم» عبر منصة يانجو بلاي ويشارك وقناة CBC، ضمن خطة عرض مكثفة تعتمد على حلقة يوميًا، ما ساهم في زيادة معدلات البحث والمتابعة اليومية، ودفع العمل ليكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

المسلسل من بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، وفتحي عبدالوهاب، ومن إنتاج طارق نصر وشركة ذا بلانت ستوديوز، إخراج عصام عبدالحميد، وتأليف هاني سرحان، تدور أحداث مسلسل «بطل العالم» حول ملاكم سابق يُجبر على الاعتزال في ذروة نجاحه، ليجد نفسه فجأة خارج الحلبة وخارج دائرة الضوء. بعد فقدان المجد والشهرة، يحاول إعادة بناء حياته من الصفر، ويعمل كحارس شخصي في وظيفة بعيدة تمامًا عن ماضيه.

تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتورط في مساعدة دنيا على استرداد ميراثها، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع شخصية نافذة وخطيرة.

تامر حسني عصام عمر مسلسل بطل العالم

