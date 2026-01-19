تامر حسني يجهز لفيلم جديد ويعود بمسلسل بعد غياب 7 سنوات

يحضر الفنان تامر حسني لعمل سينمائي جديد وأخر تلفزيوني حيث يعود بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعماله فرق توقيت.

وكشفت تامر حسني عن هذه المفاجأت من خلال تصريحات تلفزيونية له مؤكدا أنه يستعد لعرض مسلسل جديد بعد غياب عن الدراما 7 سنوات، بالإضافة إلى كتابة فيلم يعرض قريبًا في السينمات.

وقال تامر حسني في تصريحات تليفزيونية: في فيلم بيتكب ومسلسل جديد، لسه في مرحلة التحضير، إن شاء الله يعجب الجمهور.

تامر حسني يشيد بمسلسل ميد تيرم

وقد كشف الفنان تامر حسني عن اعجابه بمسلسل ميدترم بطولة الفنانة ياسمينا العبد، مشيرا بأنه عمل رائع يعكس جيلًا حقيقيًا ويستحق كل الاحترام والتقدير لجميع صُنّاعه وأبطاله.

وكتب تامر حسني عبر خاصية الأستوري بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: مسلسل ميد ترم حقيقي، مسلسل رائع بيعبر عن جيل حقيقي، وكل الاحترام لجميع صُنّاعه وأبطاله، اللي شايفهم كلهم بداية لجيل جميل شاطر هيكمل إن شاء الله وكل التقدير للمؤلف الواقعي محمد صادق والمخرجة المتميزة مريم الباجوري.

تكشف الحلقة ٢٢ من مسلسل ميدتيرم حقيقة تيا ( ياسمينا العبد) عندما تبدأ نعومي ( چلا هشام ) في الكشف عندحقيقة ما حدث للطبيبة النفسية من منظورها أن وراء كل ما حدث هو تيا ( ياسمينا العبد ) وأنها العقل المدبر والمخطط لكل شيء حدث لاصدقائها، وليست نعومي، ويكتشف الجمهور الحقيقة أنها تيا وراء كل ذلك وليست نعومي وينكشف لعز ميدتيرم.

مسلسل ميد ترم أول بطولة درامية مطلقة لياسمينا العبد، والعمل من بطولة ياسمينا العبد، يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، إخراج مريم الباجوري.

وفي سياق آخر شاركت ياسمينا العبد في افتتاحية المتحف المصري الكبير، وتلقت اشادات واسعة بادائها وظهورها خلال الاحتفالية. وأعلن الاتحاد الأوروبي في مصر عن اختيار ياسمينا العبد سفيرةً للنوايا الحسنة لمبادرة "فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي المتكامل (IWFS)"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا المياه.