مي عز الدين ترد على رسالة زوجها فى عيد ميلادها .. جملة رومانسية بامتياز

حرص أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين على الاحتفال بعيد ميلادها حيث وجه لها رسالة رومانسية عبر حسابه على إنستجرام.

وقال تيمور فى منشوره : كل سنة وأنتِ ست البنات، كل سنة وأنتِ نجمة النجوم، كل سنة وأنتي حبيبتي ومراتي وبنتي، كل سنة وأنتِ أغلى مخلوق على قلبي، كل سنة وأنتي الحياة وما فيها، كل سنة وأنتي ضحكتك بتحلى الدنيا كلها.

وأضاف أحمد تيمور: كل سنة وأنتِ جنبي، كل سنة وأنتِ ناجحة ومحبوبة وكل سنة بنت خالة الشعب العربي كله، وكل سنة وأنتِ محققة كل اللي نفسك فيه، كل سنة وأنتِ أقرب لربنا، كل سنة وأنتِ قلبك حلو زيك كدة.. عقبال العمر كله مع بعض يا برنسيسة الدنيا، ودايمًا أنتِ قلبي ومفتاحه.

رد مي عز الدين على رسالة زوجها

وقررت مي عز الدين ان ترد على رسالة زوجها قائلة : كل سنة وأنت طيب يا هدية ربنا ليا.

يذكر أن أحدث أعمال مى عز الدين كان مسلسل «قلبى ومفتاحه» الذى عُرض فى رمضان الماضى، وشاركها بطولته كل من آسر ياسين، ودياب، وأشرف عبد الباقى، والعمل من إخراج تامر محسن.