فى عيد ميلادها.. أنغام مسيرة حافلة ورحلة مليئة بالنجاحات وقصة أزواجها

تحتفل اليوم الفنانة أنغام ، بعيد ميلادها، وتعد واحدة من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وتمتع بشعبية كبيرة في الخليج لإتقانها الغناء باللهجة الخليجية.

مسيرة أنغام

ولدت أنغام بمحافظة الأسكندرية في 19 يناير 1972، ويبلغ عمرها اليوم 50 عامًا، ونشأت في أسرة فنية فوالدها هو الموسيقار محمد علي سليمان، الذي كان سببًا في دخولها الوسط الفني، وعمها هو الفنان الراحل عماد عبد الحليم.

عُرفت أنغام في البدايات بتقديمها للأغاني الكلاسيكية والطربية القديمة، فغنّت في عدّة حفلات لكل من كوكب الشرق أم كلثوم وليلى مراد والكثير من الأساطير الكلاسيكية القديمة، إلا أنها سرعان ما غردت خارج السرب الكلاسيكي، وبنت شخصيتها الفنية المستقلة.

زيجات أنغام

تزوجت أنغام 4 مرات، الزوج الأول هو مهندس الصوت مجدي عارف وأنجبت منه ابنها "عمر"، ثم تزوجت في 2004 من الموزع الكويتي فهد الشلبي وأنجبت منه طفلها الثاني عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع منه بعد زواج دام 3 سنوات.

تزوجت سرا من الفنان أحمد عز في 2011 ولم تعلن عن زواجها للإعلام بحجة أنها كانت تواجه مشاكل بسبب حضانة أطفالها، وفي 2014 وقع الطلاق بينهما.

زوج أنغام الأخير

في فبراير عام 2019، أعلنت أنغام عبر وسائل الإعلام أنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، واستمر زواجهما لمدة عام حتى وقع الطلاق في مارس عام 2020.

وكانت الخلافات بدأت بين أنغام وأحمد إبراهيم في شهر فبراير 2020 عندما قام بنشر صورة لزوجته الأولى ياسمين عيسى برفقة أبنائه ووصفه بـ " بنت الأصول"، وهو الأمر الذي أزعج انغام كثيرا.

وعلى الفور، قامت أنغام بإلغاء متابعتها لأحمد إبراهيم على إنستجرام، والبدء في إجراءات الانفصال.

عمر ابن أنغام

أكدت أنغام -خلال حلقة لايف من الدوبلكس- أن ابنها الكبير «عمر» يبلغ من العمر 24 عاما، وابنها الثاني يبلغ من العمر 16 عاما ، مؤكدة أنها تتمنى أن يتزوج ابنها الأكبر وتصبح جدة وهي في سن مبكرة، إلا أنهم سوف يطلقون عليها لقب «نونو».

أنغام أهلاوية

كشفت "أنغام"، عن الفريق الذي تشجعه، قائله: "أنا أهلاوية جدا"، معقله على كعب عمرو السولية في مباراة القمة أمام الزمالك، قائله: "حاجه عظيمة".

خلاف أصالة مع أنغام

وكان زواجها من أحمد إبراهيم سببا رئيسيا في القطيعة بينها وبين صديقتها الفنانة السورية أصالة نصري؛ لأن أحمد إبراهيم كان متزوجا من ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الزوج السابق لأصالة، حيث وصفت النجمة السورية أنغام بأنها "خرابة بيوت"، وفي المقابل أكدت أنغام أنها لم تكن صديقة مقربة لأصالة كما زعمت، وأنهما مجرد زميلتين في المهنة ومن المستحيل التصالح معها مرة أخرى.