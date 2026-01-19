قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة اعتيادية سنوية 45 يوما دون التقيد بسنوات الخدمة للموظفين ذوي الإعاقة
30 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 19 يناير في القاهرة والمحافظات
سعر الذهب اليوم 19-1-2026
أخبار التوك شو| أحمد موسى: الشعب المصري لن يسمح لأحد بالضحك عليه.. ونصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح
هؤلاء محرومون من إجازة 25 يناير 2026 بالقانون.. هل أنت منهم؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
الداخلية السورية تفتح تحقيقا عاجلا بشأن تقارير عن “مجازر” في الحسكة
الرئيس السوري يؤجل زيارته إلى ألمانيا لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي
قيدوا شخصا وتعدوا عليه بالضرب داخل منزل بقنا.. المتهون يواجهون هذه العقوبة
بالصور.. أبرز ما تقدمه نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

درة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

درة
درة
ميرنا محمود

شاركت درة جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وخطفت درة إلانظار بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستان أنيق باللون الأسود،لتكشف عن جمالها وأناقتها.


كانت قد شاركت النجمة دُرّة صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل «علي كلاي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، حيث تجسّد شخصية «ميادة الديناري»، إحدى الشخصيات المحورية في الأحداث، التي تحمل ملامح مختلفة وجديدة تمامًا عمّا قدّمته سابقًا، في تجربة تمثيلية تُعد من أبرز محطاتها الدرامي المنتظرة خلال الموسم.

وكشفت دُرّة، عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام, عن اسم الشخصية التي تؤديها ضمن أحداث العمل، حيث نشرت صورة من الكواليس وعلّقت عليها: «ميادة علي كلاي»، وظهرت بإطلالة شعبية تعكس طبيعة الشخصية والخط الدرامي للمسلسل، ما زاد من حماس الجمهور وترقّبه للعمل.

كما شاركت دُرّة جمهورها تفاصيل الشخصية التي يبدو أنها مرسومة بعناية شديدة، مؤكدة حرصها على تقديم شخصية متكاملة ومؤثرة.

ويبرز المسلسل من خلال ثنائية درامية قوية تجمع دُرّة بالنجم أحمد العوضي، ضمن سياق متقن مليء بالتفاصيل الإنسانية والتصاعد الدرامي، ما يرفع سقف التوقعات لجمهور رمضان 2026.

ويأتي مسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب دُرّة وأحمد العوضي: محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، بسام رجب، إلى جانب نخبة من الفنانين والوجوه الشابة، في تشكيلة قوية تضمن تنوعًا فنيًا وموجة من الترقب بين المشاهدين.

درة صور درة اطلالات النجوم اعمال درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

الأرصاد

ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

عم أطفال المنوفية

المتهم استخدم إيشارب.. عم أطفال المنوفية يكشف اللحظات الأخيرة قبل الواقعة

شروط وإجراءات المعاش المبكر 2026.. ما هي الفئات المستحقة؟

شروط وإجراءات المعاش المبكر 2026.. ما هي الفئات المستحقة؟

ترشيحاتنا

النفط

مسؤول سابق بالبنتاجون: العقوبات الأمريكية تؤثر على أسطول النفط الروسي لكن تواجه تحديات

طارق البرديسي

خبير علاقات دولية: القاهرة تحولت إلى مركز صناعة القرار في شرق المتوسط والتحالف الثلاثي نموذج للاستقرار الإقليمي

السفير محمد حجازي

محمد حجازي: الشراكة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص ركيزة أساسية لاستقرار شرق المتوسط وتعزيز الحضور المصري أوروبيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد