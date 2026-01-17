درة تخطف الأنظار بفستان مخملي برفقة زوجها.. شاهد

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها مع زوجها.





إطلالة درة في أحدث ظهور

تألقت درة في الصور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بالقماش المخملي ذات اللون النبيتي كما اتسم الكم بالدانتيل الراقي الذي زاد من أناقتها.

تزينت درة قي الصور بمجموعة بسيطة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



ومن الناحية الجمالية، بدت درة بتسريحة شعر الذيل حصان، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.