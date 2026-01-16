في عيد ميلادها الـ 46… ياسمين عبد العزيز بإطلالات شبابية

يصادف اليوم ١٦ يناير عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز التي أتمت اليوم عامها الـ ٤٦، ورغم ذلك لا يبدو عليها ولازالت تحافظ على رشاقتها و أناقتها أيضا.

إطلالات ياسمين عبد العزيز

تعد ياسمين عبد العزيز، من أشهر نجمات الوطن العربي اللاتي يتابعها الملايين عبر حساباتها على مواقع التواصل الأجتماعي، وبالأخص الفتيات لأنها تتمتع بذوق راقي في أختيار الأزياء والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وتحرص ياسمين عبد العزيز، على اتباع أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها، فهي تفضل التنوع و التجديد بين الاستايلات والتصميمات المختلفة سواء الكاجوال أو الكلاسيك وفساتين السهرة.

تميل ياسمين عبد العزيز إلي تنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الفاخرة التي تزيد من جمالها وأناقتها وتكشف عن ذوقها الرفيع.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد ياسمين عبد العزيز على تسريحات الشعر، وصيحات المكياج التي تتناسب معها وتبرز جمالها.