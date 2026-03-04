فورد تزود سيارة F-150 لايتنينج بمحرك كويوت توربو بقوة 1000 حصان

لم تكتفِ مراكز التعديل بالوقوف متفرجة أمام غياب خليفة حقيقي لسيارة فورد F-150 لايتنينج الأصلية بمحركات الاحتراق، حيث قرر فريق Next Gen Performance إحياء الأسطورة بطريقة تليق بإرثها الصاخب عبر تزويدها بمحرك V8 Coyote مع شاحن توربيني دفع القوة إلى حاجز 1000 حصان مرعب مما جعلها تتفوق على النسخة الكهربائية الحديثة في صخب الأداء الميكانيكي وقوة الاندفاع على الطرقات.

إرث اللايتنينج الذي نشأنا عليه في التسعينيات

قبل أن يتحول اسم لايتنينج إلى شاحنة كهربائية بالكامل كان يمثل النسخة الأكثر إثارة من الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا حيث صُنعت هذه الشاحنة على مدار جيلين وكانت حجر الأساس لفئة شاحنات الأداء العالي المخصصة للطرق المعبدة والمنافسة في سباقات التسارع القصيرة.

اعتمد الجيل الأول من هذه الشاحنة الأيقونية على محرك سعة 5.8 لتر مستمد من حزمة سيارات الشرطة الشهيرة مما رفع قوتها من 180 حصانًا إلى 240 حصانًا مع تحسينات شاملة لنظام التعليق جعلتها تلتصق بالأرض بشكل فريد ومميز عما عهده الناس في الشاحنات التقليدية آنذاك.

تطور القوة في الجيل الثاني وغياب البديل الرسمي

ذهبت فورد إلى أقصى الحدود مع إطلاق الجيل الثاني من لايتنينج حين زودتها بمحرك سعة 5.4 لتر مع سوبر تشارجر يولد قوة 360 حصانًا مما جعلها أيقونة حقيقية في عالم السرعة والشاحنات الرياضية.

ومن المؤسف أن الأجيال اللاحقة لم تحصل على نفس المعاملة الرياضية المباشرة رغم أن فورد قامت لاحقًا بإحياء الاسم تجاريًا ليطلق على شاحنتها الكهربائية الجديدة وهو ما ترك فراغًا كبيرًا لدى عشاق المحركات الهادرة الذين يفضلون رائحة البنزين وصوت العادم القوي على هدوء المحركات الكهربائية الصامتة.

تعديل نكست جين بيرفورمانس والتحول المذهل للمحرك

نظرًا لأن شركة فورد لم تقدم بديلًا يعمل بالبنزين للشاحنة الأصلية تولى المطورون في Next Gen Performance المهمة بأنفسهم وقاموا باستبدال المحرك القديم بمحرك Coyote V8 الشهير سعة 5.0 لتر وأضافوا إليه نظام توربو متطورًا للغاية.

هذا التحول الجذري في المنظومة الميكانيكية رفع سقف التوقعات حيث تجاوزت القوة الناتجة حاجز 1000 حصان مما جعل الشاحنة الكلاسيكية قادرة على مقارعة أحدث السيارات الخارقة في عام 2026 مع الحفاظ على مظهرها الخارجي العتيق الذي يعشقه الملايين حول العالم.

فلسفة الإحياء الميكانيكي وتفاصيل الأداء التقني

اعتمد المشروع على دمج التقنيات البرمجية الحديثة مع الهيكل الكلاسيكي الصلب لضمان ثبات الشاحنة عند الانطلاق بسرعات عالية جدًا حيث تم تعديل ناقل الحركة وأنظمة التعليق لتتحمل العزم الجبار الناتج عن المحرك الجديد.

هذا النوع من التعديلات يثبت أن إرث السيارات الكلاسيكية لا يمكن أن ينتهي بمجرد تحول المصانع نحو الكهرباء بل إن المطورين المستقلين قادرون على إبقاء هذه الأساطير حية وقوية وصاخبة لسنوات طويلة قادمة مما يعزز من قيمة هذه الشاحنات في سوق السيارات المستعملة والمعدلة.