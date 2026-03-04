قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر لسكان عشرات القرى في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
تأجيل مراسم وداع خامنئي في إيران والإعلان عن الموعد الجديد لاحقا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد تزود سيارة F-150 لايتنينج بمحرك كويوت توربو بقوة 1000 حصان

فورد لايتنينج كلاسيك
فورد لايتنينج كلاسيك
عزة عاطف

لم تكتفِ مراكز التعديل بالوقوف متفرجة أمام غياب خليفة حقيقي لسيارة فورد F-150 لايتنينج الأصلية بمحركات الاحتراق، حيث قرر فريق Next Gen Performance إحياء الأسطورة بطريقة تليق بإرثها الصاخب عبر تزويدها بمحرك V8 Coyote مع شاحن توربيني دفع القوة إلى حاجز 1000 حصان مرعب مما جعلها تتفوق على النسخة الكهربائية الحديثة في صخب الأداء الميكانيكي وقوة الاندفاع على الطرقات.

إرث اللايتنينج الذي نشأنا عليه في التسعينيات

قبل أن يتحول اسم لايتنينج إلى شاحنة كهربائية بالكامل كان يمثل النسخة الأكثر إثارة من الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا حيث صُنعت هذه الشاحنة على مدار جيلين وكانت حجر الأساس لفئة شاحنات الأداء العالي المخصصة للطرق المعبدة والمنافسة في سباقات التسارع القصيرة. 

اعتمد الجيل الأول من هذه الشاحنة الأيقونية على محرك سعة 5.8 لتر مستمد من حزمة سيارات الشرطة الشهيرة مما رفع قوتها من 180 حصانًا إلى 240 حصانًا مع تحسينات شاملة لنظام التعليق جعلتها تلتصق بالأرض بشكل فريد ومميز عما عهده الناس في الشاحنات التقليدية آنذاك.

تطور القوة في الجيل الثاني وغياب البديل الرسمي

ذهبت فورد إلى أقصى الحدود مع إطلاق الجيل الثاني من لايتنينج حين زودتها بمحرك سعة 5.4 لتر مع سوبر تشارجر يولد قوة 360 حصانًا مما جعلها أيقونة حقيقية في عالم السرعة والشاحنات الرياضية. 

ومن المؤسف أن الأجيال اللاحقة لم تحصل على نفس المعاملة الرياضية المباشرة رغم أن فورد قامت لاحقًا بإحياء الاسم تجاريًا ليطلق على شاحنتها الكهربائية الجديدة وهو ما ترك فراغًا كبيرًا لدى عشاق المحركات الهادرة الذين يفضلون رائحة البنزين وصوت العادم القوي على هدوء المحركات الكهربائية الصامتة.

تعديل نكست جين بيرفورمانس والتحول المذهل للمحرك

نظرًا لأن شركة فورد لم تقدم بديلًا يعمل بالبنزين للشاحنة الأصلية تولى المطورون في Next Gen Performance المهمة بأنفسهم وقاموا باستبدال المحرك القديم بمحرك Coyote V8 الشهير سعة 5.0 لتر وأضافوا إليه نظام توربو متطورًا للغاية. 

هذا التحول الجذري في المنظومة الميكانيكية رفع سقف التوقعات حيث تجاوزت القوة الناتجة حاجز 1000 حصان مما جعل الشاحنة الكلاسيكية قادرة على مقارعة أحدث السيارات الخارقة في عام 2026 مع الحفاظ على مظهرها الخارجي العتيق الذي يعشقه الملايين حول العالم.

فلسفة الإحياء الميكانيكي وتفاصيل الأداء التقني

اعتمد المشروع على دمج التقنيات البرمجية الحديثة مع الهيكل الكلاسيكي الصلب لضمان ثبات الشاحنة عند الانطلاق بسرعات عالية جدًا حيث تم تعديل ناقل الحركة وأنظمة التعليق لتتحمل العزم الجبار الناتج عن المحرك الجديد. 

هذا النوع من التعديلات يثبت أن إرث السيارات الكلاسيكية لا يمكن أن ينتهي بمجرد تحول المصانع نحو الكهرباء بل إن المطورين المستقلين قادرون على إبقاء هذه الأساطير حية وقوية وصاخبة لسنوات طويلة قادمة مما يعزز من قيمة هذه الشاحنات في سوق السيارات المستعملة والمعدلة. 

فورد فورد لايتنينج تعديل F 150 محرك كويوتي توربو سيارات فورد 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

هيونداي

هيونداي تستغني عن 80% من الموظفين في شركة السيارات الطائرة

فورد لايتنينج كلاسيك

فورد تزود سيارة F-150 لايتنينج بمحرك كويوت توربو بقوة 1000 حصان

تسلا

سيارة تسلا موديل Y تقطع رحلة 668 كم بدون سائق

بالصور

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول التمر؟

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد