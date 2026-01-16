بالأحمر.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت النجمة درة جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وخطفت درة إلانظار بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستان قطيفة باللون الأحمر،لتكشف عن جمالها و أناقتها.

كانت قد شاركت النجمة دُرّة صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل «علي كلاي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، حيث تجسّد شخصية «ميادة الديناري»، إحدى الشخصيات المحورية في الأحداث، التي تحمل ملامح مختلفة وجديدة تمامًا عمّا قدّمته سابقًا، في تجربة تمثيلية تُعد من أبرز محطاتها الدرامي المنتظرة خلال الموسم.

وكشفت دُرّة، عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام, عن اسم الشخصية التي تؤديها ضمن أحداث العمل، حيث نشرت صورة من الكواليس وعلّقت عليها: «ميادة علي كلاي»، وظهرت بإطلالة شعبية تعكس طبيعة الشخصية والخط الدرامي للمسلسل، ما زاد من حماس الجمهور وترقّبه للعمل.

كما شاركت دُرّة جمهورها تفاصيل الشخصية التي يبدو أنها مرسومة بعناية شديدة، مؤكدة حرصها على تقديم شخصية متكاملة ومؤثرة.

ويبرز المسلسل من خلال ثنائية درامية قوية تجمع دُرّة بالنجم أحمد العوضي، ضمن سياق متقن مليء بالتفاصيل الإنسانية والتصاعد الدرامي، ما يرفع سقف التوقعات لجمهور رمضان 2026.

ويأتي مسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب دُرّة وأحمد العوضي: محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، بسام رجب، إلى جانب نخبة من الفنانين والوجوه الشابة، في تشكيلة قوية تضمن تنوعًا فنيًا وموجة من الترقب بين المشاهدين.