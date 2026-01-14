قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
مشروع الحزام والطريق.. انهيار رافعة على قطار في تايلاند يسفر عن مصرع 22 شخصًا
مواجهة حاسمة.. منتخب مصر يسعى للانتقـ.ـام من السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
ربنا يديكي على قد طيبة قلبك .. ليلى علوي توجّه رسالة لـ «درة» في عيد ميلادها
الجيش السوري و«قسد» يُعلنان تجدّد القتــ.ـال في شرق حلب
ترامب يعتزم ⁠سحب الجنسية من أي مهاجر أدين ​بالاحتيال
6 لاعبين مهددين بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا حال تأهل الفراعنة | تعرّف عليهم
جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 .. القنوات الناقلة
باحث: تصنيف «الإخوان» كجماعة إرهابية دولية يفتح الباب لمُلاحقة قياداتها وأموالها عالميًا
3 ظواهر جوية.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
الإفتاء تحسم جدل مشروعية الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ربنا يديكي على قد طيبة قلبك .. ليلى علوي توجّه رسالة لـ «درة» في عيد ميلادها

ليلى علوي
ليلى علوي
سارة عبد الله

هنّأت الفنانة ليلى علوي، الفنانة درة بمناسبة عيد ميلادها ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت ليلى علوي: “كل سنة وانتي طيبة يا درة جميلة من جواكي قبل أي حاجة ربنا يديكي على قد طيبة قلبك وتفضلي منورة دائمًا بحبك قوي”.

ستوري ليلى علوي

واحتفلت الفنانة درة بعيد ميلادها في أجواء أنيقة وبسيطة، حيث خطفت الأنظار بإطلالة أنثوية ناعمة. وظهرت درة مرتدية فستانًا باللون الوردي أضفى عليها لمسة من الرقي والنعومة، واعتمدت مكياجًا بسيطًا أبرز جمال ملامحها الطبيعي. كما تركت شعرها مسدلاً على كتفيها، ما أكمل الإطلالة العفوية والأنيقة.

وقد حازت إطلالتها إعجاب جمهورها ومحبيها، الذين أشادوا بذوقها الرفيع وبساطتها اللافتة في اختيار تفاصيل ظهورها.

ويشارك في بطولة مسلسل على كلاي بجانب درة والعوضي عدد كبير من النجوم، من بينهم: طارق الدسوقي، انتصار، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، رحمة محسن، سارة بركة، محمد ثروت، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبد الخالق، ريم سامي، عمر رزيق وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام؛ ومن إنتاج شركة سينرجي (تامر مرسي).

الفنانة درة ليلى علوي انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

مصطفي شعبان

مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الصوامع

باستثمارات 50 مليون دولار.. بدء إنشاء صوامع لتخزين الأسمنت بميناء شرق بورسعيد

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

وزير الإسكان: استهدفنا توفير مليوني وحدة سكنية نفذنا منهم 1.4 مليون منها

رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة شركة كايرو 3A

أيمن الجميل يشيد بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ويتوقع تطورات نوعية في 2026

بالصور

بودرة الهوت شوكليت في البيت .. استمتع بمشروب شتوي دافئ

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

طريقة عمل العيش البلدي في البيت .. سهلة ولذيذة

طريقة عمل العيش البلدي في المنزل
طريقة عمل العيش البلدي في المنزل
طريقة عمل العيش البلدي في المنزل

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا

ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد