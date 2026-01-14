ربنا يديكي على قد طيبة قلبك .. ليلى علوي توجّه رسالة لـ «درة» في عيد ميلادها

هنّأت الفنانة ليلى علوي، الفنانة درة بمناسبة عيد ميلادها ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت ليلى علوي: “كل سنة وانتي طيبة يا درة جميلة من جواكي قبل أي حاجة ربنا يديكي على قد طيبة قلبك وتفضلي منورة دائمًا بحبك قوي”.

ستوري ليلى علوي

واحتفلت الفنانة درة بعيد ميلادها في أجواء أنيقة وبسيطة، حيث خطفت الأنظار بإطلالة أنثوية ناعمة. وظهرت درة مرتدية فستانًا باللون الوردي أضفى عليها لمسة من الرقي والنعومة، واعتمدت مكياجًا بسيطًا أبرز جمال ملامحها الطبيعي. كما تركت شعرها مسدلاً على كتفيها، ما أكمل الإطلالة العفوية والأنيقة.

وقد حازت إطلالتها إعجاب جمهورها ومحبيها، الذين أشادوا بذوقها الرفيع وبساطتها اللافتة في اختيار تفاصيل ظهورها.

ويشارك في بطولة مسلسل على كلاي بجانب درة والعوضي عدد كبير من النجوم، من بينهم: طارق الدسوقي، انتصار، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، رحمة محسن، سارة بركة، محمد ثروت، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبد الخالق، ريم سامي، عمر رزيق وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام؛ ومن إنتاج شركة سينرجي (تامر مرسي).