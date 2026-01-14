قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة نوعية .. جامعة بني سويف تحطم الأرقام القياسية: 1765 بحثًا دوليًا في عام واحد
شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»
«ماينتس» يفوز على «هايدينهايم» 2-1 في الدوري الألماني
أتلتيكو مدريد بتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا
صدمة | مصرع لاعب كرة قدم في حادث أليم بكفر الشيخ
أشرف صبحي يعلن اختيار القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2026
بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك
قناع أوسيمين .. من إصابة خطيرة إلى رمز مميز للتحدي والإصرار
موعد اختبارات التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووي
في 10 سنوات.. كيف وفرت الدولة "سكن كريم" لـ 4 ملايين مواطن ؟
محدش يستهتر بالوجع النفسي .. لقاء سويدان توجه رسالة لجمهورها
«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو
شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

كشف محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، كواليس تعرضها لوعكتها الأخيرة.  

وقال شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب إن ما يقرب من 90% من الأخبار المتداولة عنها مغلوطة وغير صحيحة تمامًا، مؤكدًا أن الحديث المنتشر عبر بعض البرامج والمداخلات الإعلامية، أو الزعم بوجود «مجموعة فنانين اتحدوا لدعمها»، لا يعدو كونها محاولات للمتاجرة والبحث عن اللقطة والترند.

وأوضح أن الدعم الحقيقي اقتصر على شخصين فقط هما أحمد سعد وزينة، لافتًا إلى أن الفنان محمود الليثي كان يحرص على التواجد معها يوميًا، بينما فضّل آخرون الابتعاد بسبب طبيعة حياتها الصعبة، التي وصفها بأنها «حرب مستمرة».

وأضاف أن ابتعادهم جاء نتيجة ما تعرضوا له قبل أربع سنوات، حين تدخلوا لدعمها فتم اتهامهم زورًا باستغلالها ونهب أموالها، قبل أن تنجح أطراف أخرى — على حد قوله — في إفساد علاجها، موضحًا أن من بينهم طليقها ومحاميه وسارة الطباخ، إلى جانب عشرات الصحفيين الذين تواجدوا أسفل المستشفى، ما دفعهم للابتعاد آنذاك.

وقال شقيق شيرين: “بعد مرور أربع سنوات، ظهر أشخاص آخرون من فنانين معروفين ولا يملكون أي مصلحة، لكن تم تشويههم بالطريقة نفسها، عبر نبش تاريخهم القديم والتشكيك في نواياهم، والتساؤل عن كيفية توليهم دعمها، في تكرار لسيناريو التشويه السابق”.

وحول الجدل المثار بشأن سيارة الإسعاف، أوضح أن الفنانة زينة كانت برفقتها في أحد الأيام، وعندما شعرت شيرين بالتعب اقترحت التوجه إلى مستشفى القوات الجوية القريبة للاطمئنان عليها.

وأضاف: «الأطباء طلبوا إجراء منظار، وحصلت على مهدئ، ولم تكن قادرة على ركوب السيارة، فتم نقلها بسيارة إسعاف إلى منزلها فقط، وهذه هي القصة كاملة».

وأشار إلى أن تسريب الواقعة تم عبر بعض الصحفيين الذين يعتمدون على ممرضين داخل المستشفيات والجهات المختلفة للإبلاغ عن أي حالة تخص شخصية مشهورة، مقابل مجاملات، ليتم بعدها تداول روايات غير دقيقة «كلٌ يكتبها على هواه».

واختتم شقيق شيرين حديثه مؤكدًا أن سبب وقوف أحمد سعد وزينة بجانبها يرجع إلى علاقة صداقة طويلة تعود إلى ما قبل الشهرة، واصفًا إياها بأنها «عِشرة عمر وستر ودعم حقيقي»، مشددًا على أن ما يحدث حاليًا هو حملة ممولة وممنهجة عبر منصات التواصل لتشويه من يقفون بجانبها، مؤكدًا: «أي رواية خارج هذا الكلام أقسم بالله مجرد شائعات».

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

