أبنه شيرين عبد الوهاب تكشف الحاله الصحيه لوالدتها

علقت أبنه الفنانة شيرين عبد الوهاب على حصول والدتها على جائزة أفريما العالمية، كأفضل فنانة في شمال إفريقيا عن ألبومها الآخير بتمنى أنساك.

وكتبت ابنه شيرين عبدالوهاب : ماما بصحة جيدة وتحضر لمفاجأة قريبًا.

و في نفس السياق تصدرت هنا ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، مواقع البحث والتريند، بعد تجاهلها مرض والدتها وظهورها فى صالون مصفف شعر لخضوعها لنيو لوك.

واعتمدت هنا قصة شعر قصيرة مع صبغة جديدة، ما أضفى عليها مظهرًا شبابيًا وعصريًا لفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول أنباء عن انتقال الفنانة شيرين إلى منزل مصممة الأزياء ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة لاستكمال علاجها من الالتهاب الرئوى الحاد، والخروج من العزلة التي كانت قد فرضتها على نفسها خلال الأيام الماضية، داخل منزلها.

أزمة شيرين عبد الوهاب

من ناحية أخرى، علق الإعلامي عمرو أديب، على ملف أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "مفيش معلومة طلعت امبارح عن شيرين صح ".

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، : " كل اللي اتقال عن شيرين امبارح والنهادرة غلط ".

وتابع عمرو اديب: "كل املي إن شيرين عبد الوهاب تكون كويسة وناس كتير من القريبيين منها يتحدثون عن أمور معقدة".

في سياق متصل، طالب الشاعر تامر حسين الدولة بالتدخل الفوري لرعاية الفنانة شيرين عبد الوهاب ، بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الحالية.