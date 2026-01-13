عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب

كشف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «MBC مصر» عن مفاجآت تخص الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن كل ما تم تداوله عن أخبارها أمس غير صحيح.

وقال «أديب»: «فى سطر ونص، مفيش معلومة طلعت امبارح عن شيرين صح، كل اللى اتقال عنها امبارح وانهارده غير صحيح».

وأضاف الإعلامى: «كل أملي إن شيرين تكون بخير، وهناك أشخاص من المقربين منها يتحدثون عن أمور معقدة تخص وضعها الحالي».

وفى سياق متصل، طالب الشاعر تامر حسين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لرعاية شيرين عبد الوهاب بعد تعرضها لأزمات نفسية خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن حرصه على سلامتها وشفائها سريعًا.