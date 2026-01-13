قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
توك شو

مفيش معلومة صح.. عمرو أديب عن شيرين عبد الوهاب: كل اللي اتقال عنها إمبارح غلط

شيرين
شيرين
هاني حسين

علق الإعلامي عمرو أديب، على ملف أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا:" مفيش معلومة طلعت امبارح عن شيرين صح ".

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" كل اللي اتقال عن شيرين امبارح وانهادرة غلط ".

وتابع عمرو اديب:" كل املي إن شيرين عبد الوهاب تكون كويسة وناس كتير من القريبيين منها يتحدثون عن أمور معقدة".

وفي سياق متصل، طالب الشاعر تامر حسين الدولة بالتدخل الفوري لرعاية الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الحالية.

وكتب تامر حسين عبر حسابه بموقع إكس: بعيدًا عن المُتاجرة والمُزايدة في محبة شيرين اللي عايزلها الخير يناشد الدولة إنها ترعاها وشيرين تفضل تحت عينهم مش أقل من 6 شهور على التوالي وفي مستشفيات خاصة للدولة مش برعاية زُملاء أو أصدقاء مهما كانوا قريبين لا يستطيعون الرعاية الطبية الشاملة.

وتابع تامر حسين: مش هيقدروا على شيرين لو زهقت وعازت ترجع بيتها هي محتاجة رعاية شديدة ورقابة بمنع أي حد من القرب مِنها إلى إن تتعافىّ وتقوم بألف سلامة غير كده هنلف فى نفس الدايرة ودى نصيحة خالصة لوجه الله ومن محبتي في إنسانة طيبة وغالية علينا جميعا محدش حايقوم شيرين من اللي هي فيه غير شيرين والدولة فقط وربنا أولًا وأخيرًا.

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

سيلتا فيجو واشبيلية

سيلتا فيجو يسقط إشبيلية بهدف قاتل في الدوري الإسباني

الاهلي

دوري أبطال أفريقيا.. نقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز إلى استاد برج العرب

كهربا

خالد الغندور: كهربا يعود لحسابات كهرباء الإسماعيلية في الميركاتو الجاري

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

