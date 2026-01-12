الشاعر تامر حسين: شيرين عبد الوهاب تحتاج 6 أشهر للرعاية

طالب الشاعر تامر حسين الدولة بالتدخل الفوري لرعاية الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الحالية.



وكتب تامر حسين عبر حسابه بموقع إكس: بعيدًا عن المُتاجرة والمُزايدة في محبة شيرين اللي عايزلها الخير يناشد الدولة إنها ترعاها وشيرين تفضل تحت عينهم مش أقل من 6 شهور على التوالي وفي مستشفيات خاصة للدولة مش برعاية زُملاء أو أصدقاء مهما كانوا قريبين لا يستطيعون الرعاية الطبية الشاملة.

وتابع تامر حسين: مش هيقدروا على شيرين لو زهقت وعازت ترجع بيتها هي محتاجة رعاية شديدة ورقابة بمنع أي حد من القرب مِنها إلى إن تتعافىّ وتقوم بألف سلامة غير كده هنلف فى نفس الدايرة ودى نصيحة خالصة لوجه الله ومن محبتي في إنسانة طيبة وغالية علينا جميعا محدش حايقوم شيرين من اللي هي فيه غير شيرين والدولة فقط وربنا أولًا وأخيرًا.

وذكرت بعض المصادر الصحفية أن شيرين تعاني من التهاب رئوي حاد وتخضع حاليًا لجلسات علاج وأكسجين، وهو ما أدى إلى تراجع نشاطها في الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن شيرين تعيش مرحلة نفسية صعبة مع انخفاض التواصل الاجتماعي والعزلة، وقد دفعها هذا إلى البقاء طويلاً بمنزلها قبل نقلها، وهناك تأكيدات أن الجانب النفسي كان عاملًا كبيرًا في تدهور وضعها خلال الأيام الماضية.