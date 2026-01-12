قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لمشروعات الطاقة باستثمارات 1.8 مليار دولار
شاهد.. تدريبات قوية لـ السنغال استعدادا لمواجهة مصر بكأس أمم إفريقيا
احتجاجات بلا سقف.. لماذا تربك موجة الغضب الحالية حسابات طهران؟
ما المسموح في تراخيص البناء؟ رابط تقديم الطلبات
تشويش عسكري ضد ستارلينك .. كيف أغلق النظام الإيراني آخر قنوات الاتصال؟
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
بالصور

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
رنا عصمت

تداولت أنباء عن انتقال الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى منزل مصممة الأزياء ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة لاستكمال علاجها من الالتهاب الرئوى الحاد، والخروج من العزلة التي كانت قد فرضتها على نفسها خلال الأيام الماضية، داخل منزلها. 

ما هو التهاب الرئوى الحاد؟


التهاب الرئة  عبارة عن التهاب في الحويصلات الرئوية، التي تمتلئ بسائل صديدي، وبذلك يجد الأكسجين صعوبة في الانتقال من الحويصلات إلى الأوعية الدموية، وإذا قلت نسبة الأوكسجين في الدم فإن الخلايا لا تستطيع أداء عملها على الوجه المطلوب.

 فرصة نقل العدوى للإلتهاب الرئوي البكتيري ضعيفة لأن الالتهاب يكون عميقآ في الرئتين، أما بالنسبة للإلتهاب الرئوي الفيروسي والالتهاب اللانوعي فإن فرصة العدوى تكون أكثر و ينتقل المرض بإستنشاق الهواء الملوث بالجراثيم من عطس أو سعال شخص مصاب، أو من استعمال أدوات المائدة الخاص بشخص مصاب بالإلتهاب الرئوي.

أعراض مرض شيرين عبد الوهاب..

يا معافر.. شيرين عبد الوهاب تشعل حفل إحدى الجامعات الخاصة

 

يحدث الالتهاب الرئوي البكتيري بشكل فجائي أو تدريجي، ويشتكي المريض من :

  • ألم في الصدر
  • سعال مع بلغم أخضر أو مغير اللون
  • ارتفاع درجة الحرارة مع تعرق شديد
  • رعشة
  • ازرقاق في الشفتين والأظافر في الحالات الشديدة
  • اختلاط ذهني ( Confusion ) وهذيان في الحالات الشديدة

علاقة شيرين عبد الوهاب بـ ياسمين رضا

تعد علاقة صداقة شيرين عبد الوهاب بـ ياسمين رضا بدأت منذ سنوات، حيث اعتادوا السفر سويًا، وقد انتشرت لهما صور سويًا في الساحل الشمالي منذ عدة سنوات، وجمعهما صورة بمحمد صلاح في إحدى المرات صدفة بالساحل الشمالي.  

ادعوا لها اعراض صادمة لمرض شيرين عبد الوهاب مصممة الأزياء ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة أعراض مرض شيرين عبد الوهاب مرض شيرين عبد الوهاب لإلتهاب الرئوي الفيروسي والالتهاب اللانوعي

