ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

تداولت أنباء عن انتقال الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى منزل مصممة الأزياء ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة لاستكمال علاجها من الالتهاب الرئوى الحاد، والخروج من العزلة التي كانت قد فرضتها على نفسها خلال الأيام الماضية، داخل منزلها.

ما هو التهاب الرئوى الحاد؟



التهاب الرئة عبارة عن التهاب في الحويصلات الرئوية، التي تمتلئ بسائل صديدي، وبذلك يجد الأكسجين صعوبة في الانتقال من الحويصلات إلى الأوعية الدموية، وإذا قلت نسبة الأوكسجين في الدم فإن الخلايا لا تستطيع أداء عملها على الوجه المطلوب.

فرصة نقل العدوى للإلتهاب الرئوي البكتيري ضعيفة لأن الالتهاب يكون عميقآ في الرئتين، أما بالنسبة للإلتهاب الرئوي الفيروسي والالتهاب اللانوعي فإن فرصة العدوى تكون أكثر و ينتقل المرض بإستنشاق الهواء الملوث بالجراثيم من عطس أو سعال شخص مصاب، أو من استعمال أدوات المائدة الخاص بشخص مصاب بالإلتهاب الرئوي.

أعراض مرض شيرين عبد الوهاب..

يحدث الالتهاب الرئوي البكتيري بشكل فجائي أو تدريجي، ويشتكي المريض من :

ألم في الصدر

سعال مع بلغم أخضر أو مغير اللون

ارتفاع درجة الحرارة مع تعرق شديد

رعشة

ازرقاق في الشفتين والأظافر في الحالات الشديدة

اختلاط ذهني ( Confusion ) وهذيان في الحالات الشديدة

علاقة شيرين عبد الوهاب بـ ياسمين رضا

تعد علاقة صداقة شيرين عبد الوهاب بـ ياسمين رضا بدأت منذ سنوات، حيث اعتادوا السفر سويًا، وقد انتشرت لهما صور سويًا في الساحل الشمالي منذ عدة سنوات، وجمعهما صورة بمحمد صلاح في إحدى المرات صدفة بالساحل الشمالي.