الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
ريهام قدري

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب  التريند خلال الساعات الماضية بعد  استغاثة عمرو أديب .

وانتشرت صور شيرين بعد أزمتها الأخيرة واطلالاتها الصادمة التي شاركتها مع جمهورها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأثارت هذه الإطلالات جدلًا واسعًا بين متابعيها، الذين انقسموا بين معجب بجاذبيتها وجمالها وبين منتقد للأسلوب الجرئ والملابس الغير مناسبة لجسمها التي ظهرت بها ووضعتها في مأزق.


وكانت شيرين غير موفقة مؤخرًا حيث تختار  أزياء بتصاميم غير مناسبة لها بألوان وتصاميم مثيرة، تضمنت فساتين قصيرة حمالات كتف وبدون بطانة .

 وظهرت في بعض الصور بإكسسوارات لافتة، مما جعل إطلالاتها حديث الساعة بين رواد السوشيال ميديا.


ولفتت هذه الصور الأنظار وعن تغيير ملامح شيرين، ولكن أيضًا لأسلوبها الذي يمزج بين الجرأة والأنوثة، وهو ما دفع البعض بنشر صورها باطلالات مثيرة للجدل"، بينما عبر آخرون عن استغرابهم من ظهورها بهذه للحالة


من جهة أخرى، تفاعل عدد كبير من النجوم والفنانين مع منشورات شيرين، معبرين عن إعجابهم بإطلالاتها ومشيدين بقدرتها على التجديد الدائم. بينما تداول بعض الجمهور مقاطع فيديو قصيرة وميمز ساخرة، ما ساهم في زيادة انتشارها على منصات التواصل، وجعل اسمها يتصدر الترند مجددًا.


وبالرغم من غيلب شيرين عبد الوهاب إلا أن  ظهور ها على السوشيال بيثير الجدل بين متابعيها.

