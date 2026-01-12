تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

تداولت اليوم أنباء مؤكدة حول انتقال الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى منزل مصممة الأزياء ياسمين رضا (شقيقة الفنانة زينة) لاستكمال علاجها والخروج من العزلة التي كانت قد فرضتها على نفسها داخل منزلها بالقاهرة خلال الأيام الماضية.



تطور جديد في حالة شيرين

وأفادت التقارير أن شيرين تم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى منزل الفنانة زينة، ومن ثم تقضي وقتها مع شقيقتها ياسمين رضا لتوفير رعاية أفضل لها في هذه الفترة، وذلك بهدف استكمال علاجها والدعم النفسي خارج عزلة منزلها.

يشار إلى أن العلاقة بين شيرين وياسمين رضا وطيدة وقد جمعتهم صداقات كثيرة خلال السنوات الماضية، لذا جاءت هذه الخطوة في إطار دعم فني وشخصي من المقربين.

الحالة الصحية

التهاب رئوي حاد

ذكرت بعض المصادر الصحفية أن شيرين تعاني من التهاب رئوي حاد وتخضع حاليًا لجلسات علاج وأكسجين، وهو ما أدى إلى تراجع نشاطها في الفترة الأخيرة.

الحالة النفسية والاكتئاب:

وأشارت التقارير إلى أن شيرين تعيش مرحلة نفسية صعبة مع انخفاض التواصل الاجتماعي والعزلة، وقد دفعها هذا إلى البقاء طويلاً بمنزلها قبل نقلها، وهناك تأكيدات أن الجانب النفسي كان عاملًا كبيرًا في تدهور وضعها خلال الأيام الماضية.

وحتى الآن لا توجد تصريحات طبية رسمية من فريق طبي مباشر حول تفاصيل الإصابة أو تشخيص محدد، كما لم يصدر بيان رسمي من نقابة الموسيقيين أو إدارة أعمال شيرين بخصوص حالتها الصحية المفصلة، لكن التفاصيل المتداولة تشير إلى اهتمام أصدقائها بتوفير بيئة علاجية ودعم نفسي أكثر من كونها أزمة طبية طارئة.