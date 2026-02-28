قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل لـ90 ألف جنيه| عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447.. الأسعار والبرامج الكاملة
رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس
ليفانتي يفوز على ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني
البوسعيدي : إيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين .. وبمقدورهم الوصول للمنشآت النووية
رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS
هل مشاهدة الأفلام الإباحية ليلا تبطل الصيام في رمضان؟ تعرضك لـ11 بلاء
تحرك رسمي في الأهلي بشأن أزمة النادي مع ريبيرو
غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ
عودة زيزو وتريزيجيه.. قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري غدا
ستراسبورج يتعادل مع لانس 1-1 في الدوري الفرنسي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026
أخبار البلد

الثقافة بين التحديث والحفاظ على الهوية..قراءة فى مستهدفات الوزارة

وزير الثقاقة
وزير الثقاقة
أحمد عبد القوى

في لحظة تتشابك فيها التحديات الفكرية مع التحولات الرقمية المتسارعة، أعلنت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، عن مستهدفات جديدة لمشروعات الوزارة، واضعةً الثقافة في صدارة أولويات العمل الوطني.

 الإعلان لم يكن مجرد عرض لخطة تنفيذية، بل طرح رؤية متكاملة تسعى إلى إعادة تعريف دور الثقافة باعتبارها أداة لبناء الإنسان وتعزيز الهوية ودعم القوة الناعمة المصرية.

تطوير قصور الثقافة جاء في مقدمة هذه الرؤية، بوصفها الواجهة الجماهيرية الأوسع انتشارًا في المحافظات. غير أن التحدي لا يكمن فقط في تحديث البنية التحتية، بل في إعادة إحياء الدور التفاعلي لهذه المؤسسات، لتتحول إلى منصات حقيقية للحوار والإبداع واكتشاف المواهب، خصوصًا بين الشباب في المناطق البعيدة عن المركز.

وفي سياق مواكبة العصر، يبرز ملف رقمنة إصدارات الوزارة كخطوة ضرورية لتمكين الكتاب المصري من الوصول إلى جمهور أوسع.

 التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل ضرورة تفرضها طبيعة القراءة الحديثة.

 غير أن نجاح هذا المسار مرهون بوجود آليات تسويق إلكتروني فعالة، وضمان حماية حقوق الملكية الفكرية، وتقديم محتوى يواكب اهتمامات الأجيال الجديدة.

حماية التراث الوطني وتوثيقه تمثل محورًا أساسيًا في الخطة المعلنة، إدراكًا بأن الهوية الثقافية لا تُصان بالشعارات، بل بالعمل المؤسسي والعلمي. فالتراث، المادي وغير المادي، هو ذاكرة الأمة، وحمايته من التآكل أو التشويه مسؤولية لا تقل أهمية عن أي ملف تنموي آخر.

أما التوسع في مشروعات الترجمة وتصدير فكر الأدباء والكتاب عالميًا، فيعكس وعيًا بأهمية استعادة الدور الريادي لمصر في محيطها الثقافي. 

فالقوة الناعمة لا تُبنى فقط بالإنتاج المحلي، بل بقدرة هذا الإنتاج على العبور إلى لغات وأسواق جديدة، ليصبح جزءًا من الحوار الثقافي العالمي.

وتتسق هذه الرؤية مع الاهتمام بتطوير المحتوى الرقمي، في ظل إدراك أن معركة الوعي تدور اليوم على منصات التواصل.

 تقديم محتوى ثقافي جذاب، يجمع بين العمق وسرعة الوصول، يمثل ضرورة لمواجهة الخطاب السطحي وتعزيز التفكير النقدي لدى الشباب.

وفي ملف توثيق التاريخ والبطولات، تسعى الوزارة إلى تقديم سردية وطنية متوازنة، تستند إلى البحث العلمي والموضوعية، بما يعزز قيم الانتماء دون الوقوع في فخ المبالغة. فالتاريخ حين يُوثق بصدق يصبح مصدر قوة، وحين يُختزل يفقد تأثيره.

كما تتضمن الخطة تفعيل بيوت الخبرة داخل قطاعات الوزارة، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات المتراكمة وتحويلها إلى قوة اقتراح وتخطيط. ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى إدارة ثقافية حديثة تعتمد على الكفاءة وقياس الأداء.

الدعم الموجه إلى الفنون التشكيلية والمسرح والمركز القومي للسينما يعكس إدراكًا لدور الفنون في تشكيل الوعي الجمعي. فالفن ليس ترفًا، بل مساحة للتعبير الحر ومناقشة القضايا المجتمعية، وهو أحد أهم أدوات التأثير الثقافي داخليًا وخارجيًا.

تطوير هيئة الكتاب ودار الوثائق وتنمية دور أكاديمية الفنون يمثل بدوره ركيزة لإعادة الاعتبار للمؤسسات الثقافية الكبرى، سواء في حفظ الذاكرة الوطنية أو إعداد أجيال جديدة من المبدعين القادرين على المنافسة في سوق عالمي شديد التغير.

كما يحظى التعاون الثقافي الدولي بدور بارز في الرؤية المطروحة، انطلاقًا من أن الدبلوماسية الثقافية باتت عنصرًا أساسيًا في العلاقات الدولية. فالشراكات وبرامج التبادل الثقافي تفتح آفاقًا جديدة للحضور المصري على الساحة العالمية.

وزيرة ثقافة مصر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

عقب حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. ننشر كواليس 18 ساعة تحقيقات

كواليس 18 ساعة من التحقيقات مع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد| تفاصيل

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد

عايز ترخص سلاح ناري؟.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

عيار 21 يقفز.. أسعار الذهب الآن في مصر

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

