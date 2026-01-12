أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

تداولت أنباء عن انتقال الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى منزل مصممة الأزياء ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة لاستكمال علاجها من الالتهاب الرئوى الحاد، والخروج من العزلة التي كانت قد فرضتها على نفسها خلال الأيام الماضية، داخل منزلها.





الالتهاب الرئوي ، شكل من أشكال العدوى التنفسية الحادة التي تصيب الرئتين يحدث بسبب عوامل معدية مثل الفيروسات والجراثيم.

طرق انتقال عدوى الالتهاب الرئوي

أوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن الالتهاب الرئوي ينتشر عن طريق الفيروسات والجراثيم التي توجد عادة في أنف الطفل أو حلقه وتعدي الرئتين إذا تم استنشاقها ، كا ينتقل الالتهاب الرئوي عن طريق قطيرات السعال والعطس المحمولة بالهواء.

اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

إن إلتهاب الرئة لا يرجع لسبب واحد، وإنما هناك أكثر من ثلاثين مسببآ يمكن تصنيفها كالتالي :



-التهاب بكتيري (Bacterial pneumonia )

-إلتهاب فيروسي (Viral pneumonia )

-إلتهاب رئوي لانوعي ( Atypical Pneumonia ) بالمتفطرات الرئوية ( Mycoplasma Pneumonia )

-التهاب رئوي بسبب جراثيم معدية أخرى مثل الفطريات

-إلتهاب رئوي بسبب التعرض للمواد الكيميائية المختلفة

-الدرن (السل)

_ البكتيريا:

السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالالتهاب الرئوي البكتيري في الولايات المتحدة هو المكورة العقدية الرئوية، وقد يحدث هذا النوع من الالتهاب الرئوي من تلقاء نفسه أو بعد إصابتك بالبرد أو الإنفلونزا. وربما يؤثر في جزء (فص) واحد من الرئة، وهي الحالة التي تسمى الالتهاب الرئوي الفصي.

_ كائنات حية تشبه البكتيريا:

ويمكن أن تسبب المفطورة الرئوية أيضًا الالتهاب الرئوي، وعادة ما تكون أعراضها أقل حدة من أنواع الالتهاب الرئوي الأخرى، ويطلق على هذا النوع من الالتهاب الرئوي؛ الالتهاب الرئوي الجوال، وهي تسمية غير رسمية، ويتسم عادة بأنه أقل حدة من أن يستلزم بقاءك في الفراش.

_ الفطريات:

ويشيع هذا النوع من الالتهاب الرئوي كثيرًا بين المصابين بمشكلات صحية مزمنة أو ضعف أجهزة المناعة، وبين الأشخاص الذين تعرضوا إلى دخول جرعات كبيرة من الكائنات الحية الدقيقة إلى رئتيهم عبر هواء الشهيق، ويمكن أن توجد الفطريات المسببة له في التربة أو فضلات الطيور، وتختلف طبيعتها حسب الموقع الجغرافي.

_ الفيروسات :

وتشمل الفيروسات بما في ذلكمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقد ينتج الالتهاب الرئوي أيضًا عن بعض الفيروسات التي تسبب البرد والإنفلونزا، وتعد الفيروسات السبب الأكثر شيوعًا لإصابة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بالالتهاب الرئوي.

وعادة ما تكون أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي خفيفة، لكنه قد يكون خطيرًا للغاية في بعض الحالات. قد يسبب مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التهابًا رئويًا قد يصل إلى التهاب رئوي حاد.