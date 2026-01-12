قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
محمود سامي الإمام يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب 2026
12 لقبا في نصفي النهائي.. مصر تتفوق تاريخيا فمن يحسم بطاقة التأهل؟
إيران تستدعي سفراء 4 دول أوروبية وتطالبهم بالتراجع عن دعم المتظاهرين
جنينة_الحيوانات يتصدر التريند.. قصة الاسم الأصلي لحديقة الحيوان وتاريخه المنسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
رنا عصمت

تداولت أنباء عن انتقال الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى منزل مصممة الأزياء ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة لاستكمال علاجها من الالتهاب الرئوى الحاد، والخروج من العزلة التي كانت قد فرضتها على نفسها خلال الأيام الماضية، داخل منزلها. 


تفاصيل نقل شيرين عبد الوهاب بسيارة إسعاف إلى منزل فنانة شهيرة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ

الالتهاب الرئوي ، شكل من أشكال العدوى التنفسية الحادة التي تصيب الرئتين يحدث بسبب عوامل معدية مثل الفيروسات والجراثيم.

طرق انتقال عدوى الالتهاب الرئوي

أوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن الالتهاب الرئوي ينتشر عن طريق الفيروسات والجراثيم التي توجد عادة في أنف الطفل أو حلقه وتعدي الرئتين إذا تم استنشاقها ، كا ينتقل الالتهاب الرئوي عن طريق قطيرات السعال والعطس المحمولة بالهواء.

 اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

إن إلتهاب الرئة لا يرجع لسبب واحد، وإنما هناك أكثر من ثلاثين مسببآ يمكن تصنيفها كالتالي :


-التهاب بكتيري (Bacterial pneumonia )
-إلتهاب فيروسي (Viral pneumonia )
-إلتهاب رئوي لانوعي ( Atypical Pneumonia ) بالمتفطرات الرئوية ( Mycoplasma Pneumonia )
-التهاب رئوي بسبب جراثيم معدية أخرى مثل الفطريات
-إلتهاب رئوي بسبب التعرض للمواد الكيميائية المختلفة
-الدرن (السل)

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

_ البكتيريا:

السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالالتهاب الرئوي البكتيري في الولايات المتحدة هو المكورة العقدية الرئوية، وقد يحدث هذا النوع من الالتهاب الرئوي من تلقاء نفسه أو بعد إصابتك بالبرد أو الإنفلونزا. وربما يؤثر في جزء (فص) واحد من الرئة، وهي الحالة التي تسمى الالتهاب الرئوي الفصي.

_ كائنات حية تشبه البكتيريا:

ويمكن أن تسبب المفطورة الرئوية أيضًا الالتهاب الرئوي، وعادة ما تكون أعراضها أقل حدة من أنواع الالتهاب الرئوي الأخرى، ويطلق على هذا النوع من الالتهاب الرئوي؛ الالتهاب الرئوي الجوال، وهي تسمية غير رسمية، ويتسم عادة بأنه أقل حدة من أن يستلزم بقاءك في الفراش.

_ الفطريات:

ويشيع هذا النوع من الالتهاب الرئوي كثيرًا بين المصابين بمشكلات صحية مزمنة أو ضعف أجهزة المناعة، وبين الأشخاص الذين تعرضوا إلى دخول جرعات كبيرة من الكائنات الحية الدقيقة إلى رئتيهم عبر هواء الشهيق، ويمكن أن توجد الفطريات المسببة له في التربة أو فضلات الطيور، وتختلف طبيعتها حسب الموقع الجغرافي.

_ الفيروسات :

وتشمل الفيروسات بما في ذلكمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقد ينتج الالتهاب الرئوي أيضًا عن بعض الفيروسات التي تسبب البرد والإنفلونزا، وتعد الفيروسات السبب الأكثر شيوعًا لإصابة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بالالتهاب الرئوي.

وعادة ما تكون أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي خفيفة، لكنه قد يكون خطيرًا للغاية في بعض الحالات. قد يسبب مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التهابًا رئويًا قد يصل إلى التهاب رئوي حاد.

لن تتخيلها اسباب مرض شبرين عبد الوهاب اسباب مرض شبرين عبد الوهاب مرض شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب طرق انتقال عدوي الالتهاب الرئوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة

انتهاء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب من أداء النواب الجدد اليمين

إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب

بعد أداء اليمين.. إيلاريا حارص: البرلمان القادم يحمل على عاتقه مسؤولية ضخمة

تعبيرية

ضوابط صارمة لمواجهة جرائم التحرش في بيئة العمل .. تفاصيل

بالصور

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد