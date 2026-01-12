هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

عادت مرة جديدة المطربة شيرين عبدالوهاب لإثارة الجدل بعد تردد اخبار عن تدهور حالتها الصحية ونقلها الي منزل شقيقة الفنانة زينة لاستكمال علاجها برفقتها

تسائل الرواد عن ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة وعن علاقتها بشيرين عبدالوهاب وما لا يعرفه الكثيرون أن ياسمين رضا، هي الصديقة المقربة لشيرين عبد الوهاب، وقد ساندتها في أزماتها خلال الفترات الماضية، كما أنها واحدة من أشهر الاستايلست في الاعمال الدرامية المصرية، حيث تولت خلال السنوات الماضية مسوؤلية تنسيق تصميم ملابس شقيقتها زينة في الأعمال الدرامية.

