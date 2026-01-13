عمرو أديب: أملي كبير أن تنكسر العقدة السنغالية وولاد النيل يعبرون إلى النهائي

علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة منتخب مصر مع السنغال في نصف نهائي بطولة كأس أمم افريقيا 2025.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" أنا لا متفائل أو متشائم في ماتش مصر والسنغال ".

وتابع عمرو أديب:" أملي كبير أن تنكسر العقدة السنغالية انكسارا ساحقا وولاد النيل وولاد مصر يعبروا إلى نهائي أمم افريقيا ".

واكمل عمرو اديب:" انا معنديش الشجاعة إني أقول إننا هنقطع منتخب السنغال لكن انا عندي أمل إننا نكسب ونوصل النهائي ".

ولفت عمرو أديب :" مباراة منتخب مصر والسنغال في علم الغيب وحسابتها غريبة لكن إن شاء الله يوم الأربعاء المقبل نجيب النصر هدية لمصر ".