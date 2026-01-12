إشادة إنجليزية بقيادة صلاح ومرموش لمنتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا

أشادت وسائل الإعلام الإنجليزية، بثنائي البريميرليج محمد صلاح وعمر مرموش؛ بعد قيادتهما منتخب مصر نحو التأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال، بعد غد الأربعاء، في نصف نهائي البطولة، بمدينة طنجة المغربية.

ويلعب محمد صلاح في فريق ليفربول، بينما يتواجد عمر مرموش في مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت صحيفة «ديلي ميل»: “سجل صلاح ومرموش في ليلة إقصاء حامل اللقب، كوت ديفوار، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في مباراة مثيرة، وبات صلاح قريبا من تحقيق أول ميدالية قارية له”.

وأضافت: "الفوز في أغادير أكد هيمنة مصر على كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية منذ أول لقاء بينهما قبل 56 عامًا، حيث فاز الفراعنة 11 مرة، بينما فاز الإيفواريون مرة واحدة فقط".

فيما قالت صحيفة «الجارديان»، إن منتخب مصر كان واقعيا في مواجهة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من البطولة، وتعامل مع المباراة بشكل جيد.

وقال موقع «ذا أتلتيك»، إن محمد صلاح وعمر مرموش كانا «سلاح الفراعنة» الرئيسي في حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وأكد أن أداء الثنائي يعكس طموحهما الكبير، خاصة بالنسبة لصلاح، الذي يسعى للتتويج بأول لقب دولي مع الفراعنة.