وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور

وصلت بعثة منتخب مصر، إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

عمر مرموش

رامي ربيعة

تريزيجيه

زيزو

وحجز منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية، بعدما قدم مباراة قوية في الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وحرص العاملون بفندق إقامة منتخب مصر بأكادير علي تنظم ممر شرفي للمنتخب قبل التوجه إلى طنجة استعدادا لمواجهة منتخب السنغال في السابعة مساء الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية.

وحرص التوءم حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب علي توجيه الشكر لإدارة الفندق ، وحرص اللاعبين بقيادة محمد صلاح علي توجيه الشكر للعاملين بالفندق .