تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور

سارة عبد الله

وصلت بعثة منتخب مصر، إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وحجز منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية، بعدما قدم مباراة قوية في الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وحرص العاملون بفندق إقامة منتخب مصر بأكادير علي تنظم ممر شرفي للمنتخب قبل التوجه إلى طنجة استعدادا لمواجهة منتخب السنغال في السابعة مساء الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية.

وحرص التوءم حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب علي توجيه الشكر لإدارة الفندق ، وحرص اللاعبين بقيادة محمد صلاح علي توجيه الشكر للعاملين بالفندق .

منتخب مصر طنجة السنغال كأس الأمم الإفريقية

