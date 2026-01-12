صحفي إسباني يحمل جوارديولا مسئولية رحيل تشابي ألونسو عن ريال مدريد

أثار صحفي إسباني بارز جدلًا واسعًا بعد حديثه عن كواليس إقالة تشابي ألونسو من تدريب ريال مدريد، مشيرًا إلى أن مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، لعب دورًا غير مباشر في الإطاحة بالمدير الفني الإسباني.

وكان ريال مدريد قد أعلن رسميًا، مساء الإثنين، إنهاء التعاقد مع تشابي ألونسو، عقب خسارة الفريق لقب كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، في قرار أثار العديد من علامات الاستفهام داخل الأوساط الرياضية.

وبحسب تصريحات الصحفي خوليو بوليدو، عبر شبكة «كادينا سير» الإسبانية، فإن جوارديولا كان أحد الأسباب التي ساهمت في تعقيد موقف ألونسو داخل النادي الملكي، مستشهدًا بتصريحات سابقة أدلى بها مدرب مانشستر سيتي خلال إحدى المؤتمرات الصحفية.

وأوضح بوليدو أن كلمات جوارديولا، التي قال فيها إن على كل شخص أن يتحمل مسؤوليته ويتصرف بطريقته الخاصة، كان لها تأثير واضح على تشابي ألونسو، معتبرًا أن المدرب الإسباني بدأ منذ ذلك الحين في اتخاذ قرارات فنية منفردة لم تحظَ بدعم إدارة ريال مدريد.

وأشار الصحفي إلى أن بعض اختيارات ألونسو، وعلى رأسها التغييرات المتعلقة بفينيسيوس جونيور، لم تلقَ قبولًا داخل النادي، وهو ما زاد من حدة التوتر، خاصة مع تصاعد غضب جماهير «سانتياجو برنابيو» من بعض قراراته.

كما لفت بوليدو إلى أن إدارة ريال مدريد، بقيادة فلورنتينو بيريز، كانت ترى ضرورة منح أردا جولر دورًا أكبر في خط الوسط، إلا أن اللاعب اختفى لاحقًا من حسابات تشابي ألونسو، ما فُسّر على أنه تجاهل لتوجهات الإدارة.

واختتم الصحفي حديثه بالتأكيد على أن ريال مدريد لم يكن راضيًا عن الطريقة التي أدار بها ألونسو الفريق في الفترة الأخيرة، معتبرًا أن تمسك المدرب بأسلوبه الخاص، المتأثر بنصائح جوارديولا، كان أحد العوامل التي عجّلت برحيله عن منصبه.