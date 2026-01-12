يوفنتوس يتقدم على كريمونيزي بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق يوفنتوس على نظيره كريمونيزي، بثلاثية نظيفة، في الشوط الأول، في إطار الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإيطالي.

بدأ فريق يوفنتوس بضغط قوي إذ سدد جوناثان ديفيد كرة قوية اصطدمت في الدقيقة 6 بالعارضة.

وسجل جليسون بريمر الهدف الأول في الدقيقة 12، ثم أضاف جوناثان ديفيد الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وحصل نيكولا، لاعب كريمونيزي على بطاقة حمراء وهو متواجد على مقاعد البدلاء.

وأضاع كينان يلدز ركلة جزاء لليوفي في الدقيقة 34.

وأحرز كينان يلدز الهدف الثالث في الدقيقة 35.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: جريجوريو.

خط الدفاع: كامبياسو – كالولو – بريمير – لويد كيلي.

خط الوسط: ميريتي – لوكاتيلي – ماكيني – تورام أوليان.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد – يلدز.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة.

فيما يحتل فريق كريمونيزي المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة