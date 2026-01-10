تقرير إيطالي: المغربي مزراوي على رادار يوفنتوس وكييزا الخيار الأول هجوميًا

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن نادي يوفنتوس قرر تعديل أولوياته في سوق الانتقالات، بتأجيل التعاقد مع لاعب وسط والتركيز حاليًا على تدعيم مركزي الجناح والظهير، وذلك بعد التطور الملحوظ لثنائي الوسط لوكاتيلي وتورام، وذلك وفق رؤية فنية للمدير الفني لوتشيانو سباليتي وبالتنسيق مع الإدارة.

وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن لاعب ليفربول فيديريكو كييزا، يتصدر قائمة المرشحين للعودة إلى يوفنتوس، حيث تسعى الإدارة لضمه على سبيل الإعارة، في حين يفضل النادي الإنجليزي البيع النهائي، مضيفة أنه في حال تعثر الصفقة، يبرز دانيال مالديني لاعب أتالانتا، نجل باولو مالديني، كأبرز البدائل، إلى جانب ألبرت جودموندسون لاعب فيورنتينا.

وأوضحت الصحيفة أنه على صعيد الدفاع دخل الظهير المغربي نصير مزراوي، لاعب مانشستر يونايتد، دائرة اهتمامات يوفنتوس، في ظل تراجع مشاركاته مع فريقه ورغبته في خوض تجربة جديدة، كما يدرس النادي خيارات أخرى لتدعيم مركز الظهير، من بينها الفرنسي ساشا بوي لاعب بايرن ميونخ.

يأتي ذلك في إطار سعي يوفنتوس لتعزيز صفوفه بعناصر متعددة الاستخدامات، مع تأجيل ملف لاعب الوسط إلى المراحل الأخيرة من فترة الانتقالات.

