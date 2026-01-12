خيالات الواهمين.. المستكاوي يكشف حقيقة خلاف لاعبي المنتخب وحسام حسن

رد الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على شائعات الخلاف بين لاعبي منتخب مصر وحسام حسن المدير الفني، عقب مباراة كوت ديفوار في أمم افريقيا.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: "‏بالحب والأحضان والرقص علي إيقاع "سطلانة" كان مشهد استقبال لاعبي المنتخب لحسام حسن مدربهم في غرفة الملابس أجمل واحلي واقوى صورة أمل وروح رائعة ترد علي الإشاعات وخيالات الواهمين والموهومين ؟".

وحجز منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية، بعدما قدم مباراة قوية في الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.