منتخب مصر بالقميص الأحمر والسنغال بالأخضر بنصف نهائي أمم إفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض و الجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب السنغال الطاقم الأخضر بالكامل ، وتقام المباراة في تمام السابعة مساء الأربعاء المقبل -بتوقيت القاهرة-.

وحجز منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية، بعدما قدم مباراة قوية في الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.