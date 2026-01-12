قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
رياضة

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

مصر والسنغال
مصر والسنغال
حسن العمدة

حجز منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية، بعدما قدم مباراة قوية في الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وشهد ملعب أغادير، مساء السبت الماضى، مواجهة مثيرة جمعت بين منتخب مصر ونظيره كوت ديفوار، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة القارية، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-2.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من عمر مرموش، ورامي ربيعة، ومحمد صلاح، بينما جاءت ثنائية منتخب كوت ديفوار عن طريق أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، واللاعب جيلا دوي.

وبهذا الانتصار، يواصل منتخب مصر مشواره في البطولة، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، في مواجهة قوية تحدد أحد طرفي النهائي.

مصر والسنغال كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا 2025 مباراة مصر والسنغال منتخب مصر

