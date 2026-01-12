موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

حجز منتخب مصر الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية، بعدما قدم مباراة قوية في الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وشهد ملعب أغادير، مساء السبت الماضى، مواجهة مثيرة جمعت بين منتخب مصر ونظيره كوت ديفوار، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة القارية، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-2.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من عمر مرموش، ورامي ربيعة، ومحمد صلاح، بينما جاءت ثنائية منتخب كوت ديفوار عن طريق أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، واللاعب جيلا دوي.

وبهذا الانتصار، يواصل منتخب مصر مشواره في البطولة، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، في مواجهة قوية تحدد أحد طرفي النهائي.