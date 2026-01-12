إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا

تغادر بعثة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن اليوم الاثنين مدينة أغادير إلى مدينة طنجة المغربية استعدادا لخوض مباراة السنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.



ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب السنغال في تمام الساعة السابعة مساء بعد غد الأربعاء فى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.



وأقامت بعثة منتخب مصر طوال الفترة الماضية فى مدينة أغادير، والتي شهدت مباريات منتخب مصر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا فى الدور الأول، ثم بنين في دور الـ16، ثم كوت ديفوار في ربع النهائي.



وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.