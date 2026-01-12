منسق منتخب مصر: لم نذق طعم النوم بعد الفوز على كوت ديفوار.. والأجواء داخل المعسكر رائعة

كشف الإعلامي محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، عن الأجواء الاستثنائية التي يعيشها الفراعنة عقب التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن الفوز على كوت ديفوار جاء عن جدارة واستحقاق.

قال مراد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن المنتخب لم ينم من شدة الفرحة بعد الانتصار، موضحًا أن اللاعبين ظهروا بمستواهم الحقيقي ونجحوا في التفوق على أحد أقوى منتخبات القارة، حامل لقب النسخة الماضية، والذي يضم عناصر محترفة في أكبر أندية العالم.

وأشار إلى أن منتخب مصر يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، في مقدمتهم عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، وعلى رأس الجميع محمد صلاح، الذي يُعد واحدًا من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وأوضح مراد أن إشادة محمد صلاح بمعسكر المنتخب في المغرب، واعتباره الأفضل في مسيرته، تعكس الحالة الإيجابية داخل الفريق، من ترابط قوي بين اللاعبين، وأجواء من الود والتركيز الكامل على هدف واحد وهو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية.

تطرق المنسق الإعلامي إلى بكاء حسام حسن عقب المباراة، مؤكدًا أن المدير الفني يتعرض لضغوط كبيرة، وأن رد فعله كان طبيعيًا، خاصة أنه وشقيقه إبراهيم حسن يدركان جيدًا قيمة منتخب مصر ويضعان اسم الوطن فوق أي اعتبار.

كما كشف أن اصطحاب حسام حسن لمحمود حسن تريزيجيه في المؤتمرات الصحفية جاء بدافع التفاؤل، وهو ما جعله يحرص على تواجده الدائم معه خلال هذه الفعاليات.

اختتم محمد مراد تصريحاته بالتأكيد على الانضباط الكامل داخل صفوف المنتخب، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين ملتزمون ولا توجد أي اعتراضات على عدم المشاركة، إذ ينتظر الجميع فرصته، وفي حال الغياب عن التشكيل الأساسي يكونون على أتم الاستعداد لدعم زملائهم ومساندة الفريق بقوة.