إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي
إصابة 3 أشخاص في انفجار طرد بريدي داخل مجمع سكني بإسطنبول
خضوع نجم ليفربول لجراحة عاجلة.. تفاصيل
عمرو أديب: يجب أن يعود الدور المهم لمجلس النواب في مراقبة الحكومة
أحمد حسن يتصدر قائمة هدافي الأدوار الإقصائية في تاريخ أمم إفريقيا
محكمة النقض تؤيد أحكام السجن بحق 7 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق
أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 16 في تاريخه
القوانين تحاج إلى إعادة نظر.. زياد بهاء الدين يعلق على الانتخابات البرلمانية
رياضة

منسق منتخب مصر: لم نذق طعم النوم بعد الفوز على كوت ديفوار.. والأجواء داخل المعسكر رائعة

رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، عن الأجواء الاستثنائية التي يعيشها الفراعنة عقب التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن الفوز على كوت ديفوار جاء عن جدارة واستحقاق.

قال مراد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن المنتخب لم ينم من شدة الفرحة بعد الانتصار، موضحًا أن اللاعبين ظهروا بمستواهم الحقيقي ونجحوا في التفوق على أحد أقوى منتخبات القارة، حامل لقب النسخة الماضية، والذي يضم عناصر محترفة في أكبر أندية العالم.

وأشار إلى أن منتخب مصر يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، في مقدمتهم عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، وعلى رأس الجميع محمد صلاح، الذي يُعد واحدًا من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وأوضح مراد أن إشادة محمد صلاح بمعسكر المنتخب في المغرب، واعتباره الأفضل في مسيرته، تعكس الحالة الإيجابية داخل الفريق، من ترابط قوي بين اللاعبين، وأجواء من الود والتركيز الكامل على هدف واحد وهو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية.

تطرق المنسق الإعلامي إلى بكاء حسام حسن عقب المباراة، مؤكدًا أن المدير الفني يتعرض لضغوط كبيرة، وأن رد فعله كان طبيعيًا، خاصة أنه وشقيقه إبراهيم حسن يدركان جيدًا قيمة منتخب مصر ويضعان اسم الوطن فوق أي اعتبار.

كما كشف أن اصطحاب حسام حسن لمحمود حسن تريزيجيه في المؤتمرات الصحفية جاء بدافع التفاؤل، وهو ما جعله يحرص على تواجده الدائم معه خلال هذه الفعاليات.

اختتم محمد مراد تصريحاته بالتأكيد على الانضباط الكامل داخل صفوف المنتخب، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين ملتزمون ولا توجد أي اعتراضات على عدم المشاركة، إذ ينتظر الجميع فرصته، وفي حال الغياب عن التشكيل الأساسي يكونون على أتم الاستعداد لدعم زملائهم ومساندة الفريق بقوة.

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

1500جنيه.. كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة 2026

الدكتور سلامة داود

سلامة داود ومحافظ الفيوم يضعان حجر أساس فرع جامعة الأزهر بالفيوم

أسامة الجندي

أسامة الجندي يحدد الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج

شيخ الأزهر

الإمام الأكبر يعزي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في وفاة والدته

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

