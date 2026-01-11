قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

تلقى منتخب مصر ضربة محتملة قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب السنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما تأكد وجود ستة لاعبين مهددين بالإيقاف، حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء خلال مباراة نصف النهائي.

ويواجه اللاعبون الستة خطر الغياب عن المباراة النهائية أو لقاء تحديد المركز الثالث، في حال نالوا إنذارًا جديدًا أمام السنغال، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخاصة بتراكم البطاقات.

اللاعبين الستة

وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف كلًا من محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، وحسام عبد المجيد، ورامي ربيعة في الخط الخلفي، إلى جانب مروان عطية وحمدي فتحي في وسط الملعب، بالإضافة إلى أحمد فتوح في الجبهة اليسرى.

تحذيرات في وقت حساس

وتأتي هذه التحذيرات في توقيت حساس، نظرًا للأهمية الكبيرة للمواجهة أمام السنغال، والتي تمثل بوابة العبور إلى المباراة النهائية، ما يضع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أمام تحدٍ خاص لإدارة المباراة بحذر، مع الحفاظ على القوة والصلابة المطلوبة لتحقيق الفوز.

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني على توجيه اللاعبين المهددين بضرورة الالتزام والانضباط التكتيكي، لتفادي البطاقات غير الضرورية، في ظل حاجة المنتخب لكل عناصره الأساسية خلال المرحلة الحاسمة من البطولة.

