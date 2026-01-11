ليلة جديدة من ليالي الأبطال| مفيدة شيحة: منتخب مصر خالف كل التوقعات

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، الشعب المصري ومنتخب مصر لكرة القدم بالتأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، مشيرة إلى أن لاعبي المنتخب يستحقون كل إشادة واحترام.

نصف النهائي في بطولة أمم أفريقيا والمقامة في المغرب

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد :"ليلة جديدة من ليالي أبطال المنتخب ومصر إلى نصف النهائي في بطولة أمم أفريقيا والمقامة في المغرب".

وتابعت :"شوفت الماتش كله وده عكس الطبيعي لأني شخص متوتر والماتش إمبارح كان مبهر والفريق بتاعنا لاعيبة رجالة وعملوا مفاجأة للجميع والعالم ولعبوا كورة حلوة وجامدة".

وأكملت :"منتخب مصر خالف كل التوقعات وبما فيهم ناس فاهمة في الكورة، وأقدر أقول كل لاعب في المنتخب كان راجل ومحمد صلاح كان بيدافع بقوة والفريق كله فريق واحد".