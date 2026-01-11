آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

اكتسح فريق آرسنال نظيره بورتسموث، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تقدم فريق بورتسموث بالهدف الأول عن طريق كولبي بيشوب في الدقيقة 3.

ثم تعادل الجانرز سريعا في الدقيقة 8 عن طريق أندري دوزيل بالخطأ في مرماه.

وأحرز جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وأضاع نوني مادويكي ركلة جزاء للجانرز في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، سجل جابرييل مارتينيلي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 51، و72.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق آرسنال إلى الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعد آرسنال الأكثر تتويجًا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في تاريخ البطولة برصيد 14 لقبًا، بينما سبق لبورتسموث الفوز بالكأس مرتين.

وخاض آرتيتا، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: لويس سكيلي - جابرييل - نورجارد - بن وايت

خط الوسط: إيزي - ميرينو - نوانيري

خط الهجوم: مارتينيلي - خيسوس - مادويكي.