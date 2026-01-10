أرتيتا: هدفنا الفوز بالألقاب مع آرسنال.. تفاصيل

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أن هدف فريقه دائما هو تحقيق الألقاب، لأن هذا المعيار الذي يحكم به الجمهور على الفريق في النهاية.



وسيبدأ أرسنال مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي، غدًا الأحد، بمواجهة بورتسموث في الدور الثالث للبطولة.



وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نريد هذا اللقب (كأس الاتحاد الإنجليزي) بكل تأكيد، وجميع الألقاب الكبرى، وهذا ما نسعى إليه، وهذا هو هدف الفريق".



وتابع: "في النهاية، سيُحاسبنا الناس على ما نقدمه اليوم، ما حدث الأسبوع الماضي ليس مهمًا، سيُحاسبنا الناس على ما نستطيع تحقيقه في نهاية الموسم".



وأضاف: "هناك العديد من الأمور المهمة التي يجب على أي نادٍ لكرة القدم القيام بها، خاصةً في ظل الظروف التي نمر بها".



وأتم: "أنا سعيد جدًا بوضعي الحالي هنا، وآمل أن يعلم الجماهير أننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".



يشار إلى أن أرتيتا حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي خلال فترة توليه تدريب أرسنال مرة واحدة كانت في عام 2020.