مينفعش | تعليق مثير لـ كمال أبو رية عن دور محمد فراج في فيلم الست
على طريقة المعلم هاموش بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
وزير الري: استراتيجية الوزارة محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة
مساحات تصل إلى 130مترا .. كيفية التقديم على وحدات مشروع ظلال 2025 كاملة التشطيب
جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف الجامعة الريادية ضمن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية
كأس العرب.. الأردن يتقدم على العراق 1-0 في الشوط الأول وإصابة خطيرة لصفقة الأهلي.
إشارة كارثية لأوكرانيا بسبب الأصول الروسية المجمدة | تفاصيل
نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير
تجديد الثقة في أمل يوسف عميدًا لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة
مفاجآت الدوائر الملغاة .. أحزاب كبرى تخسر 12 مقعدا وتفوز بأربعة
أتمنى ذلك .. مدرب برايتون يكشف موقفه من مشاركة صلاح أمام فريقه
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
أرتيتا يدعم مهاجم آرسنال قبل مواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

مجدي سلامة

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، ثقته في أن مهاجمه السويدي الجديد فيكتور جيوكيريس سيعود إلى مستواه المعهود ويسجل المزيد من الأهداف.

لم يكن تسجيل ستة أهداف في 18 مباراة هو التأثير الذي توقعه آرسنال من اللاعب السويدي الجديد فيكتور جيوكيريس، لكن المدرب ميكيل أرتيتا واثق من أن اللاعب سيعود إلى مستواه المعهود.

سجل جيوكيريس 54 هدفًا مع سبورتينج الموسم الماضي، لكن هذه الفعالية الهجومية غابت منذ انتقاله مقابل 64 مليون جنيه إسترليني، ولم يسجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا سوى هدف واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سبتمبر.

إن حقيقة تصدر أرسنال لجدول الترتيب قبل مباراة السبت على أرضه مع وولفرهامبتون تُظهر أن معاناة جيوكيريس لم تؤثر على الفريق، ولكن بعد هزيمة الأسبوع الماضي أمام أستون فيلا التي قلصت الفارق، يحتاج أرتيتا إلى أن يسجل جيوكيريس بسهولة في وقت قريب.

قال أرتيتا للصحفيين: "أعتقد أن علينا تهيئة اللاعب لأفضل الظروف الممكنة ليُظهر كامل إمكانياته. وهناك جوانب معينة يجب مراعاتها في دوره، وفي أسلوب لعبنا".

وأضاف: "الأمر لا يقتصر على ذلك. أعتقد أن الأهم هو التناغم بينه وبين زملائه في الفريق. وقبل الإصابة، كان في حالة ممتازة".

وأكمل: "لم يخض أي فترة إعداد للموسم. والآن بدأ يستعيد زخمه. وسيسجل الأهداف، وسنكون سعداء للغاية بأدائه".
ويملك أرتيتا خيارات أخرى، حيث عاد جابرييل جيسوس إلى كامل لياقته بعد مشاركته الأولى هذا الموسم كبديل في فوز الفريق على بروج في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع

قال أرتيتا: "نعرف جودته، لقد قدم لنا الكثير. إذا عاد بنفس الجودة التي قدمها في المباراة الأخيرة، فسيكون بلا شك لاعبًا يجب أن يسعى جاهدًا ويطمح للعب أساسيًا في خط الهجوم".

كانت الهزيمة في اللحظات الأخيرة 2-1 أمام أستون فيلا بمثابة ضربة قوية لطموحات آرسنال في المنافسة على اللقب، حيث أصبحوا الآن متقدمين بنقطتين فقط على مانشستر سيتي وثلاث نقاط على أستون فيلا.

مع اقتراب وولفرهامبتون، الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن، من الهبوط بعد فشله في تحقيق أي فوز في أول 15 مباراة، يمتلك آرسنال فرصة مثالية للعودة إلى المسار الصحيح وحصد ثلاث نقاط أخرى من أصل أكثر من 90 نقطة يعتقد أرتيتا أنها ستكون ضرورية.

