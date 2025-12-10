قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أرسنال يتقدم على كلوب بروج في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

ارسنال
ارسنال
حمزة شعيب

تقدم فريق أرسنال بهدف نظيف أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي خلال الشوط الأول من المباراة المقامة مساء اليوم الأربعاء على ملعب جان بريدل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-26.

وسجل هدف التقدم للمدفعجية اللاعب نوني مادويكي في الدقيقة 25 من عمر اللقاء. ويأمل أرسنال، بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، في حصد الفوز للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في البطولة القارية بعد تحقيقه 5 انتصارات متتالية حتى الآن. الفريق يسعى أيضًا لاستعادة ثقة اللاعبين بعد الخسارة الأخيرة أمام أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي.

ويعول أرتيتا على نجوم الفريق، وعلى رأسهم جناح أرسنال بوكايو ساكا، الذي يواصل التألق هذا الموسم سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، بعد أن قاد الفريق لتحقيق فوز مهم على بايرن ميونخ 3-1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

من جانبه، يحاول كلوب بروج بقيادة المدرب نيكي هاين استغلال عاملي الأرض والجمهور لفرض مفاجأة أمام أرسنال، حيث يمتلك الفريق البلجيكي 4 نقاط من فوز واحد وتعادل واحد، مقابل 3 هزائم، ويسعى لتعزيز موقفه في جدول الترتيب قبل نهاية مرحلة المجموعات.

أرسنال كلوب بروج البلجيكي دوري أبطال أوروبا

