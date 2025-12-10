مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

كشف الصحفي التركى أحمد كوناش المهتم بالانتقالات فى الدوريات الأوروبية أن نادي جلطة سراى التركى أبدى رغبة قوية فى الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول خلال الانتقالات القادمة .

محمد صلاح يدخل مراحل متأخرة من الخلافات متكررة مع ليفربول

ودخل محمد صلاح فى خلافات متكررة مع نادي ليفربول وتحديدا أرنى سلوت المدير الفنى للفريق وتم استبعاده فى مباراة انتر ميلان الأخيرة فى دوري أبطال أوروبا .

صحفي تركي يكشف تفاصيل مفاوضات صلاح وجلطة سراي

وكشف الصحفي التركى إنه يجري حاليا النقاش حول راتب يصل إلى 8 ملايين يورو لمدة 6 أشهر، في إطار ترتيب الإعارة المخطط لها من ناديه الحالي ليفربول، الذي يسعى لضمان راحة اللاعب واستمرارية مشاركاته.

ويرغب جلطة سراي في إتمام الصفقة على سبيل الإعارة، كما فعل مع اللاعب أوسيمين في الفترة الماضية، ويعمل النادي على تأمين التمويل من مصادر أخرى لضمان نجاح التعاقد مع صلاح دون أي عقبات مالية.

الأندية السعودية تراقب صلاح

ويعد محمد صلاح هدفاً رئيسياً لكبار أندية دوري روشن السعودي، حيث يراقب كل من الهلال والاتحاد وضع اللاعب، لما يتمتع به من خبرة أوروبية وقدرة هجومية عالية.

وبالإضافة إلى ذلك، أبدت أندية مثل نيوم والقادسية اهتمامها بالتعاقد مع صلاح، وهو ما يزيد من التنافس على ضم اللاعب حال لم تكتمل الصفقة التركية .

حقيقة عقوبة محمد صلاح

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس عن حقيقة عقوبة محمد صلاح في ليفربول بعد التصريحات المثيرة ضد إدارة الريدز.

وقال رومانو في تصريحات لشبكة ليفربول إيكو : الفرعون لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن والريدز لم يعاقبه ماليا وقرار استبعاده من مباراة إنتر ميلان فني.

وأوضح : إدارة ليفربول ستعيد النظر في كافة الأمور قبل مباراة برايتون القادمة في الدوري الإنجليزي.

وأردف: لا توجد عروض رسمية ولكن هناك اهتمام من الأندية السعودية وكذلك أندية من الدوري الأمريكي.