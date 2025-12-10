مفاجأة بشأن مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول المقبلة.. ماذا حدث؟

في تطور غير متوقع في أزمة نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، تم الإعلان عن عودة اللاعب لقائمة فريق ليفربول لأول مرة في مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي.

جاء ذلك بعد فترة من الجدل حول استبعاده من قائمة الفريق في مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، ومن قبلها 3 مباريات في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

من المقرر أن يواجه ليفربول نظيره برايتون، في الخامسة من مساء السبت المقبل 13 ديسمبر، في إطار الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط ليفربول خلال الجولة الماضية في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد بنتيجة 3-3، ليحتل الريدز المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

ما سبب استبعاد صلاح؟

خلال الفترة الماضية، تمكن الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو من الكشف عن كواليس قرار استبعاد صلاح من قائمة الفريق المتجهة إلى مدينة ميلانو لمواجهة انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت المعلومات أن المدير الفني الهولندي آرنى سلوت وإدارة النادي اتفقوا على غياب صلاح "لفترة قصيرة" إثر تصريحات غاضبة أطلقها اللاعب.

وبحسب الصحفي الإيطالي، فإن هذا القرار يعكس جهود الإدارة للحفاظ على استقرار الفريق داخل غرفة الملابس، رغم أن صلاح قد تدرب بشكل طبيعي قبل الإعلان عن القائمة.

تصريحات محمد صلاح

بعد تعادل ليفربول المخيب للآمال مع ليدز يونايتد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، أعرب صلاح عن إحباطه في تصريحات نارية، حيث أشار إلى أن العلاقة مع المدرب آرني سلوت قد تدهورت بشكل كبير، ووصف الوضع بأنه "غير مقبول".

هذه التصريحات أثارت حيرة البعض، وفتحت باب النقاش حول مدى رغبة اللاعب في الاستمرار مع الريدز.

محمد صلاح لم يتردد في الإشارة إلى أن هناك أطرافاً قد ترغب في إخراجه من النادي، حيث وجه انتقادات حادة إلى إدارة ليفربول قائلاً: "لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والكل شاهد ذلك على مدار السنوات الماضية، يبدو أن النادي يُريد التخلص مني".

وعبر عن استغرابه من عدم احترام ما قدمه على مدار السنوات، متحدياً فكرة أنه يمكن استبداله أو التخلي عنه بهذه السهولة.

رغم التوتر القائم في العلاقة بين صلاح والمدرب، تشير التقارير إلى استمرار احترام صلاح الكبير داخل غرفة ملابس ليفربول، حيث أبدى زملاؤه في الفريق تفهمهم لما لديه من مشاعر وأحاسيس، ولم يكن مفاجئًا لهم ردة فعله بعد الاستبعاد.