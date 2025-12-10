أحمد موسى: مصر أصبحت منصة سياحية كبرى والعائد قد يصل إلى 19 مليار دولار

تحدّث الإعلامي أحمد موسى عن ازدهار القطاع السياحي ، مؤكداً أن الزائر لأي منطقة في مصر تجد كل ما هو جديد ومطور، قائلاً: «أي مكان تروحه في مصر تلاقي فيه حاجة جديدة، وتشيل السائح على رأسك».

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن مصر أصبحت منصة تسويقية كبرى للسياحة الثقافية، وهو ما انعكس على زيادة عدد الليالي السياحية وارتفاع حجم إنفاق السائحين.

وكشف أن التوقعات تشير إلى وصول عوائد السياحة خلال العام الجاري إلى 17 مليار دولار، مع توقعات أولية بأن تصل إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2029.

وأشار إلى أن نسب الإشغال في بعض الفنادق تجاوزت 100% خلال الفترة الحالية، ما يعكس قوة الإقبال السياحي، مؤكداً أن مصر تستحق هذا النجاح نتيجة الجهود الكبيرة المبذولة في تطوير القطاع.