حسين الشحات يوضح موقفه من العودة للملاعب: أنتظر إشارة الجهاز الفني

كشف حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل فترة إصابته، وكواليس الفوز ببطولة السوبر المصري، بالإضافة إلى دوره داخل غرفة الملابس وعلاقته بجماهير القلعة الحمراء، وطموحاته للمستقبل.

وتحدث الشحات للموقع الرسمي للنادي ومنصاته الإعلامية قائلاً: «سعيد للغاية بالعودة إلى المباريات، وأنتظر الحصول على الإشارة من الجهاز الفني. فترة الإصابة كانت صعبة، خاصة بعد الأداء المميز أمام الزمالك في مباراة القمة».

وأكد على أهمية الجماهير ودعمهم المستمر للفريق: «علاقتي بجماهير الأهلي مميزة وأفتخر بها دائمًا، أعمل لتقديم كل ما أستطيع لإسعادهم، وقد شعرت بدعمهم الكبير منذ مباراة القمة أمام الزمالك». وأضاف: «سعيد باستمرار تداول صورتي أثناء الاستعداد للمباريات، والتركيز مهم لصناعة الفارق حتى من مقاعد البدلاء».

وحول الفوز ببطولة السوبر المصري، قال الشحات: «كانت محطة مهمة بعد التعثر في الدوري، دخلنا البطولة بحالة من الإصرار على الفوز، كنت خارج المباراة بسبب الإصابة، لكن تعايشت مع الأجواء والحمد لله على التوفيق». وأوضح أنه سعيد بردود أفعال الجماهير على احتفاله مع زيزو، مؤكدًا: «أهتم دائمًا بدعم زملائي حتى من يشغل نفس مركزي وأتمنى لهم التوفيق».

كما نفى الشحات وجود أي خلافات داخل غرفة الملابس، وقال: «هناك مفاهيم غير صحيحة عن غرفة الملابس، نحن جميعًا على قلب رجل واحد. ما فعلته مع إمام عاشور الموسم الماضي لمساعدة زملائي كان نتيجة روح العائلة التي تجمعنا». وأضاف: «الأهلي يصنع النجوم والبطولات، مهما بلغت مكانة أي لاعب، الأهلي يمنح الإضافة اللازمة لكل من ينضم للفريق».

وتطرق الشحات لدعم المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية: «كل الدعم لزملائي، وأتمنى لهم التوفيق والفوز بالبطولة، تمنيت التواجد معهم، لكن الحمد لله على كل حال».

وعن شارة القيادة داخل الفريق، أشار الشحات: «قبل الموسم كنت في المركز الثالث بين حاملي الشارة، ومع انضمام بعض اللاعبين تراجعت للمركز السادس، وهو شرف كبير لي أن أكون من بين اللاعبين الكبار داخل النادي».

واختتم الشحات حديثه بالتأكيد على دور الجماهير في تحفيز اللاعبين: «جمهور الأهلي عظيم ولا مثيل له، وتواجده يمثل الحافز الأكبر للفوز بالبطولات، هو السند في كل الأوقات، ونسعى دائمًا لإسعاده من خلال الفوز بالبطولات».