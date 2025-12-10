لامس أجزاء حساسة.. ضبط بائع تحرش بأجنبيتين في الجمالية

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على بائع في أحد المحلات بمنطقة الجمالية، بعد قيامه بالتحرش بسائحتين وملامسة أجزاء حساسة من أجسادهم.

القبض على بائع تحرش بـ فتاتين أجانب في الجمالية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة الجمالية أفاد بورود بلاغا من سيدتين اتهموا فيه بائع في محل بالجمالية بالتحرش وملامسة أجزاء حساسة من أجسادهم وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتبين أنه حال تواجد الفتاتين داخل المحل في الجمالية قام البائع بملامسة أجزاء حساسة من أجسادهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.