عرض سعودي مغر.. هل تتحقق نبوءة ليلى عبداللطيف عن مصير محمد صلاح؟

يعيش النجم المصري محمد صلاح أزمة كبيرة حاليا مع ناديه ليفربول الإنجليزي، بعد أن خرج بتصريحات غاضبة ضد المدرب آرني سلوت نتيجة جلوسه على دكة الاحتياط لثلاث مباريات متتالية لأول مرة في مسيرته مع الريدز.

وتصاعدت الأزمة بين صلاح وإدارة النادي إلى درجة أن إدارة الريدز تفكر في بيع صلاح هذا الشتاء بحسب تقارير صحفية إنجليزية.

نبوءة ليلى عبد اللطيف عن محمد صلاح

المثير أنه في مثل هذا التوقيت وقبل نحو كانت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، توقعت حدوث أزمة للنجم المصري مع ناديه ليفربول في عام 2026، ستنتهي برحيله عن النادي.

ليلى عبد اللطيف كانت ذهبت أكثر في التوقعات وقالت إن صلاح سيرحل عن ليفربول إلى أحد الأندية السعودية، وهذا يتصادف حاليا بالفعل مع رغبة كبيرة من كافة أندية الدوري السعودي في ضم محمد صلاح، مستغلة التوتر الحالي بينه وبين ناديه.

ليلى عبد اللطيف

ليلى عبداللطيف: حدث كبير يغير مسار محمد صلاح

في لقاء تلفزيوني سابق منذ عام أثناء حلقة عن توقعات العام الجديد، أكدت ليلى عبداللطيف أن محمد صلاح لن يستمر في ليفربول، دون تحديد التوقيت الدقيق، لكنها شددت على أن حدثاً رياضياً كبيراً ينتظره في عام 2025، ربما يغيّر مسار مسيرته .

هل ينضم محمد صلاح لنادي سعودي؟

وتؤكد تقارير صحفية إنجليزية إلى أن العلاقة بين إدارة ليفربول والنجم المصري تشهد توترا غير مسبوق بعد ما رفض صلاح اليوم الاعتذار عن تصريحاته للمدرب ارني سلوت، وقد يفكر النادي في عرضه للبيع بانتقالات يناير القادم، وبحسب هذه التقارير ترغب أندية الدوري السعودي في ضم صلاح وعلى رأسها نادي اتحاد جدة، لكنها بانتظار إشارة واحدة فقط من اللاعب.

محمد صلاح

الباب مفتوح أمام صلاح في الدوري السعودي

أكد عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي، أن الباب مفتوح أمام محمد صلاح، لاعب ليفربول، للانتقال إلى الدوري، مشيرًا إلى أن الأمر بيد الأندية.

وقال مغربل في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط” :الدوري السعودي أصبح اليوم محط أنظار العالم، معتبراً هذا التحول انعكاساً لتقدم ملموس في معايير الاحتراف، وقوة المنافسة، ومؤشراً على أن كرة القدم في المملكة غدت خياراً مهنياً حقيقياً لعدد كبير من اللاعبين الذين وجدوا في الدوري وجهة قادرة على تطوير مسيرتهم".

وتابع: “الرابطة لا تتدخل في اختيار اللاعبين، بل تعمل على تمكين الأندية عبر أطر حوكمة واضحة تساعدها على اتخاذ القرارات الفنية التي تخدم احتياجاتها، مشيراً إلى أن استراتيجية الدوري منذ يومها الأول صيغت على أساس رؤية طويلة المدى تتضمن مراحل متعددة، ومؤشرات دقيقة”.

جيرارد متعاطف مع صلاح

أعرب ستيفن جيرارد، قائد ليفربول السابق، عن تعاطفه مع محمد صلاح بعد تصريحاته العلنية ضد النادي، لكنه يعتقد أن تصريحاته حول "التضحية به" كانت مبالغًا فيها.

قال جيرارد في برنامج "ذا بريك داون" على قناة TNT Sports يوم الأربعاء: "لو كنت مكان صلاح كلاعب، لظننتُ أن هذه هي المرة الأولى التي يمر فيها بفترة صعبة، وأنه بحاجة إلى المدرب والنادي والدعم، ربما يشعر بأنه لم يحصل على هذا الدعم، هذه هي أول فترة تراجع في مستواه منذ ثماني سنوات، وهو أمرٌ لافتٌ للنظر".