ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة
طبق المصريين الشعبي يخطف الأضواء عالميا.. الكشري تراث إنساني معتمد
صرخات تحت المطر.. 1.29مليون إنسان في غزة يواجهون شتاء الموت بلا مأوى
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامة تحقيق طموحات التنمية
بعد انتشار منشورات مزيفة.. مجدي عبدالغني يرد: تصريحاتي عن مجلس الأهلي «مفبركة»
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح على القاهرة وعدة محافظات |فيديو
رياضة

3 مباريات من نار.. موعد مواجهات دوري المحترفين اليوم

مباريات دوري المحترفين
مباريات دوري المحترفين
يسري غازي

تقام اليوم الخميس 3 مباريات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري المحترفين.

ويستضيف فريق الترسانة نظيره فريق طنطا عصر اليوم الخميس عصرا لاسيما وأن قلعة الشواكيش تبحث عن عودة الانتصارات فيما يسعي نجوم طنطا إلي إقتناص الثلاث نقاط من أجل تحسين وضعيتهم فى دوري المحترفين.

ويدخل فريق الترسانة مباراة طنطا في المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بينما يحتل طنطا المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

فيما يلتقي فريق لافيينا مع نظيره فريق أبوقير للأسمدة فى لقاء يحمل طابع المنافسة وتحقيق الثلاث نقاط.

ويحتل فريق لافيينا المركز السابع برصيد 21 نقطة بينما يخوض أبو قير للأسمدة المباراة في المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

بينما يستضيف فريق ديروط نظيره فريق السكة الحديد علي ملعبه ووسط جمهوره بينما يدخل فريق السكة الحديد المباراة بهدف العودة بالنقاط الثلاث.

ويحتل فريق ديروط المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بينما يحتل السكة الحديد المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

دوري المحترفين الترسانة ديروط طنطا أبو قير للأسمدة

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مديرية أمن القاهرة

الأمن يكثف تحرياته لكشف حقيقة تحـ.ـرش عامل بـ طلاب Kg2 في مدرسة شهيرة بالتجمع

عوض تاج الدين

المنيا والإسكندرية.. مستشار الرئيس للصحة يزف خبرا سارا

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟

الفنان طارق الأمير وأحمد حلمي

آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق

محمد صلاح

عرض سعودي مغر.. هل تتحقق نبوءة ليلى عبداللطيف عن مصير محمد صلاح؟

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

طائرة مسيرة

قوات الدفاع الجوي الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا

الامطار تغرق الخيام في غزة

المجلس النرويجي: لابد من تجهيز مناطق الإيواء لإنقاذ حياة 1.29مليون غزاوي

مناورات عسكرية جوية مشتركة بين اليابان وأمريكا

مناورات عسكرية جوية بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

