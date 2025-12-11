3 مباريات من نار.. موعد مواجهات دوري المحترفين اليوم

تقام اليوم الخميس 3 مباريات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري المحترفين.



ويستضيف فريق الترسانة نظيره فريق طنطا عصر اليوم الخميس عصرا لاسيما وأن قلعة الشواكيش تبحث عن عودة الانتصارات فيما يسعي نجوم طنطا إلي إقتناص الثلاث نقاط من أجل تحسين وضعيتهم فى دوري المحترفين.

ويدخل فريق الترسانة مباراة طنطا في المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بينما يحتل طنطا المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.



فيما يلتقي فريق لافيينا مع نظيره فريق أبوقير للأسمدة فى لقاء يحمل طابع المنافسة وتحقيق الثلاث نقاط.



ويحتل فريق لافيينا المركز السابع برصيد 21 نقطة بينما يخوض أبو قير للأسمدة المباراة في المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة.



بينما يستضيف فريق ديروط نظيره فريق السكة الحديد علي ملعبه ووسط جمهوره بينما يدخل فريق السكة الحديد المباراة بهدف العودة بالنقاط الثلاث.



ويحتل فريق ديروط المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بينما يحتل السكة الحديد المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.