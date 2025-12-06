الأهلي يحافظ على صدارة دوري المحترفين لكرة اليد رغم الخسارة أمام الزمالك

أسدل الستار على منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين لكرة اليد رجال لموسم 2025/2026، ورغم سقوط الأهلي أمام الزمالك، إلا أن نتائج دوري المرتبط جاءت في مصلحة الفريق الأحمر، ليحتفظ بصدارة الترتيب العام وسط منافسة قوية على المراكز الأولى.

جدول ترتيب دوري المحترفين رجال

يواصل النادي الأهلي تصدره جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 58.0 نقطة، بعد خوض 14 مباراة، فاز في 13 منها وخسر مباراة واحدة فقط، مسجلًا 472 هدفًا ومستقبلًا 295 هدفًا.

ويأتي البنك الأهلي في المركز الثاني برصيد 57.5 نقطة من 15 مباراة، ليظل المنافس الأقرب للأهلي بفارق نصف نقطة فقط.

ويتساوى كل من الزمالك وسبورتنج في رصيد 56.5 نقطة، ليحتل الزمالك المركز الثالث وسبورتنج المركز الرابع، بينما يأتي سموحة في المركز الخامس برصيد 54.5 نقطة.

في مؤخرة الجدول، يتذيل الترسانة الترتيب في المركز الثامن عشر برصيد 19.5 نقطة بعدما خسر جميع مبارياته الـ17 دون أي انتصار.

ويليه فريق القناة في المركز السابع عشر برصيد 24.0 نقطة، ثم أصحاب الجياد في المركز السادس عشر بالرصيد نفسه، لتتركز معركة الهروب من القاع بين هذه الفرق.