وزير الخارجية: الوضع في الضفة يزداد سوء بسبب انتهاكات المستوطنين

حذر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل تصاعد عنف المستوطنين واستمرار مصادرة الأراضي، مؤكداً أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف الانتهاكات ولمنع اتساع دائرة التوتر، وذلك خلال جلسة بعنوان “محاسبة غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام”.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يجب دعم تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة ولن نسمح باستخدام معبر رفح لتهجير الفلسطينيين، وذلك خلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة بدولة قطر .

و أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه يجب على إسرائيل فتح جميع المعابر الحدودية للسماح بتدفق المساعدات لغزة.

واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار يفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية قائمة على مرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.