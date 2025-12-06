قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغرف التجارية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمنح الشركات فرصة ذهبية
النرويج تدعو لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام في غزة خلال ديسمبر
أوضاع غزة ما تزال كارثية رغم وقف إطلاق النار.. والقيود تعرقل وصول المساعدات
مباراة مجنونة.. منتخب الجزائر يتفوق على البحرين بثلاثية في الشوط الأول
عمر السومة يرد على اتهامات اتحاد الكرة السوري.. ويكشف حقيقة غيابه عن كأس العرب
سعر الدولار الآن في مصر
دخل الفن بالصدفه.. من هو الفنان سعيد مختار ؟
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر اليوم في كأس العرب
3 أهداف مثيرة خلال 6 دقائق في مباراة الجزائر والبحرين بكأس العرب
أونروا: آلاف الشاحنات جاهزة لدخول غزة وإسرائيل تمنع مئات الأصناف الأساسية
بعد بنتايج..خوان بيزيرا يتقدم بإنذار لإدارة الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة
استطلاع: الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض الفائدة مرتين في 2026| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الخارجية: يجب على إسرائيل فتح جميع المعابر الحدودية للسماح بتدفق المساعدات لغزة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه يجب على إسرائيل فتح  جميع المعابر الحدودية للسماح بتدفق المساعدات لغزة.

وأكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال جلسة نقاشية فى منتدي الدوحة بمشاركة وزير الخارجية، أن عنف المستوطنين يزداد يوما تلو الآخر فى الضفة الغربية.

وأضاف أنه يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر فى غزة، لافتا إلى أنه يجب على إسرائيل فتح جميع المعايير الحدودية للسماح بتدفق المساعدات لغزة.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن مصر لن تحكم غزة ولن تكون هناك أى دولة أجنبية تحكم القطاع.

