وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

والتقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥، بسمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الدوحة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أعرب في مستهل اللقاء عن التقدير للزخم الذي تشهده العلاقات المصرية-القطرية على مختلف الأصعدة، مثمنا التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، حيث أكد المسئولان على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بكافة مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات، إلى جانب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣، فضلا عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء ولايتها.







